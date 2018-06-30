Ifes de Vitória tem a maior nota entre institutos federais do Brasil

O Ifes de Vitória é o melhor instituto federal do Brasil, segundo o ranking divulgado na sexta-feira (29) pelo jornal Folha de S.Paulo, com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017. Além disso, entre os dez melhores institutos federais do país, outros quatro são do Espírito Santo: o de Colatina (2º), o de Aracruz (3º), o de Cariacica (4º) e o de São Mateus (8º).
O levantamento levou em conta apenas os colégios que tiveram no Enem pelo menos 61 estudantes no 3º ano grupo que se aproxima da realidade das escolas brasileiras, segundo a Folha. Além disso, as posições são referentes às médias dos alunos nas provas objetivas.
O destaque nacional é resultado da disposição dos alunos e dos servidores que se dedicam ao instituto, segundo o diretor-geral do Ifes de Vitória, Hudson Cogo. Apesar de toda a precarização do ensino público do país e da diminuição cada vez maior dos investimentos, nós ficamos muito felizes porque é um indicador de que estamos adotando o caminho certo, avaliou.
Cogo explicou que o Ifes não prepara o aluno especificamente para o Enem, mas se compromete a desempenhar uma educação completa para todos os estudantes do instituto.
COTISTAS
Segundo Cogo, mais de 50% dos alunos que estudam no Ifes de Vitória são cotistas e com o ranking foi possível mostrar que eles dão conta do recado.
As pessoas achavam que, com o sistema de cotas, o ranqueamento do Ifes iria cair, mas estamos mostrando para todos que esses meninos estão apresentando um excelente resultado.
SUCESSO
O bom desempenho no Enem do ano passado fez com que a estudante do Ifes de Vitória, Bianca de Freitas Franca, de 18 anos, garantisse uma vaga no curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Hoje, ela cursa o primeiro período da faculdade e finaliza o último ano do curso técnico em Estradas.
A minha mãe foi aluna do Ifes. Então, ela já sabia que me faria muito bem estudar no instituto e me incentivou a fazer o processo seletivo. Foi no Ifes que eu aprendi a estudar, em termos de ritmo e de intensidade. Não consigo nem imaginar como seria na Ufes se eu não tivesse a base que conquistei no Ifes, diz.
Também incentivado pela família para fazer o Ensino Médio no Ifes, Lucas Emanuel Elias Alves, 18, destaca que a escola é referência principalmente pelas atividades extracurriculares. Você pode participar de uma miniONU, com simulações geopolíticas, além dos jogos internos. Fiz um ano de basquete. Só parei este ano para focar no vestibular, contou Lucas Emanuel.