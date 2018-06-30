Ifes de Vitória tem a maior nota entre institutos federais do Brasil

Bianca, Matheus, Iesa e Lucas dizem que se divertem ao estudar no Ifes de Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Ifes de Vitória é o melhor instituto federal do Brasil, segundo o ranking divulgado na sexta-feira (29) pelo jornal Folha de S.Paulo, com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017. Além disso, entre os dez melhores institutos federais do país, outros quatro são do Espírito Santo: o de Colatina (2º), o de Aracruz (3º), o de Cariacica (4º) e o de São Mateus (8º).

O levantamento levou em conta apenas os colégios que tiveram no Enem pelo menos 61 estudantes no 3º ano  grupo que se aproxima da realidade das escolas brasileiras, segundo a Folha. Além disso, as posições são referentes às médias dos alunos nas provas objetivas.

O destaque nacional é resultado da disposição dos alunos e dos servidores que se dedicam ao instituto, segundo o diretor-geral do Ifes de Vitória, Hudson Cogo. Apesar de toda a precarização do ensino público do país e da diminuição cada vez maior dos investimentos, nós ficamos muito felizes porque é um indicador de que estamos adotando o caminho certo, avaliou.

Cogo explicou que o Ifes não prepara o aluno especificamente para o Enem, mas se compromete a desempenhar uma educação completa para todos os estudantes do instituto.

COTISTAS

Segundo Cogo, mais de 50% dos alunos que estudam no Ifes de Vitória são cotistas e com o ranking foi possível mostrar que eles dão conta do recado.

As pessoas achavam que, com o sistema de cotas, o ranqueamento do Ifes iria cair, mas estamos mostrando para todos que esses meninos estão apresentando um excelente resultado.

SUCESSO

O bom desempenho no Enem do ano passado fez com que a estudante do Ifes de Vitória, Bianca de Freitas Franca, de 18 anos, garantisse uma vaga no curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Hoje, ela cursa o primeiro período da faculdade e finaliza o último ano do curso técnico em Estradas.

A minha mãe foi aluna do Ifes. Então, ela já sabia que me faria muito bem estudar no instituto e me incentivou a fazer o processo seletivo. Foi no Ifes que eu aprendi a estudar, em termos de ritmo e de intensidade. Não consigo nem imaginar como seria na Ufes se eu não tivesse a base que conquistei no Ifes, diz.