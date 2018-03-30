Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Feu Rosa

Idoso morre ao bater moto em carreta estacionada na Serra

A vítima foi identificada como Avelino Pereira da Rocha

Publicado em 30 de Março de 2018 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2018 às 13:18
Idoso morre em acidente na Serra Crédito: Internauta/Gazeta Online
Um idoso morreu na madrugada desta sexta-feira (30) em um acidente no bairro Feu Rosa, na Serra. O condutor colidiu na traseira de uma carreta que estava estacionada na Rua Projetada.
O homem, de 70 anos, seguia pela Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, em direção ao bairro Feu Rosa, por volta das 0h20, quando atingiu a traseira da carreta que estava estacionada. A vítima foi identificada como Avelino Pereira da Rocha, de acordo com um policial que atendeu a ocorrência.
Avelino morreu no local do acidente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula repudia ataque a tiros ocorrido em evento com Donald Trump
Imagem de destaque
Pressão alta em animais: 6 sinais de alerta da doença
Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados