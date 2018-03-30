Idoso morre ao bater moto em carreta estacionada na Serra

Um idoso morreu na madrugada desta sexta-feira (30) em um acidente no bairro Feu Rosa, na Serra. O condutor colidiu na traseira de uma carreta que estava estacionada na Rua Projetada.

O homem, de 70 anos, seguia pela Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, em direção ao bairro Feu Rosa, por volta das 0h20, quando atingiu a traseira da carreta que estava estacionada. A vítima foi identificada como Avelino Pereira da Rocha, de acordo com um policial que atendeu a ocorrência.