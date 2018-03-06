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Em Jardim da Penha

Idoso é atropelado por ônibus em Vitória

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o motorista não teve culpa no acidente

Publicado em 06 de Março de 2018 às 11:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 11:06
Um idoso foi atropelado por um ônibus na Avenida Dante Michelini, em Jardim da Penha, na altura do Clube dos Oficiais, por volta de 6h05 desta terça-feira (056). O acidente ocorreu no sentido Centro de Vitória.
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o motorista não teve culpa no acidente.
A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória. No momento do atendimento ela estava consciente. O trânsito ficou um pouco lento na região.
 

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