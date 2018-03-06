Idoso é atropelado por ônibus em Vitória

Um idoso foi atropelado por um ônibus na Avenida Dante Michelini, em Jardim da Penha, na altura do Clube dos Oficiais, por volta de 6h05 desta terça-feira (056). O acidente ocorreu no sentido Centro de Vitória.

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o motorista não teve culpa no acidente.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória. No momento do atendimento ela estava consciente. O trânsito ficou um pouco lento na região.