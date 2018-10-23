Idoso é atropelado por motociclista na Avenida Beira Mar, em Vitória

Um idoso foi atropelado por uma moto, por volta da 10h desta terça-feira (23), na Avenida Beira Mar, em Vitória. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram o homem e o motociclista.
Testemunhas contaram que o idoso estava atravessando a via fora da faixa de pedestres quando foi atingido pela moto. O motociclista caiu pouco depois do atropelamento. A Polícia Militar sinalizou a Avenida Beira Mar com cones.
O primeiro a ser levado para o hospital foi o pedestre. A polícia não soube dizer o estado dos pacientes e se os ferimentos eram graves. Os dois foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas.