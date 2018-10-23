Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Idoso é atropelado por motociclista na Avenida Beira Mar, em Vitória
Acidente

Idoso é atropelado por motociclista na Avenida Beira Mar, em Vitória

O atropelado e o motociclista foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE); testemunhas relaram que o idoso atravessava fora da faixa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2018 às 17:37

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 17:37

Acidente na Avenida Beira Mar, em Vitória. O atropelado e o motociclista ficaram feridos. Crédito: Carlos Palito | TV Gazeta
Um idoso foi atropelado por uma moto, por volta da 10h desta terça-feira (23), na Avenida Beira Mar, em Vitória. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram o homem e o motociclista.
Testemunhas contaram que o idoso estava atravessando a via fora da faixa de pedestres quando foi atingido pela moto. O motociclista caiu pouco depois do atropelamento. A Polícia Militar sinalizou a Avenida Beira Mar com cones.
> Acompanhe a Centra de Trânsito do Gazeta Online
O primeiro a ser levado para o hospital foi o pedestre. A polícia não soube dizer o estado dos pacientes e se os ferimentos eram graves. Os dois foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados