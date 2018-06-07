Idoso é assassinado em São Gabriel da Palha

Um idoso de 63 anos foi assassinado na casa onde morava, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado. O corpo de Geraldo Pereira Leite foi encontrado na manhã de quarta-feira (06) e apresentava um corte profundo, provavelmente feito com uma faca. Os suspeitos foram detidos em flagrante.

Segundo o capitão Renzo Caser, da Polícia Militar, Geraldo e os acusados passaram a noite de terça-feira (05) consumindo bebidas alcoólicas. É provável que o crime tenha acontecido na madrugada, mas o corpo da vítima foi encontrado pela manhã, contou.

Além disso, o capitão disse que o corpo de Geraldo foi removido do local do crime e lavado. Não havia sangue porque os suspeitos limparam tudo, ressaltou.

Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito Alessandro Azevedo Ferreira, de 34 anos, confessou o crime e foi autuado por homicídio qualificado (por motivo fútil), ocultação de cadáver e fraude processual. Já Renata Gomes da Silva, de 28 anos, foi autuada por fraude processual e ocultação de cadáver.

Eles foram encaminhados para o presídio e o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Demais informações, no momento, não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, o sigilo e anonimato são garantidos, afirmou a nota da Polícia Civil.