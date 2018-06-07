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Crime

Idoso é assassinado em São Gabriel da Palha

Geraldo Pereira Leite foi morto a facadas por casal que passou a noite consumindo bebidas alcoólicas com ele. Os suspeitos foram presos em flagrante

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 16:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 16:24
Um idoso de 63 anos foi assassinado na casa onde morava, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado. O corpo de Geraldo Pereira Leite foi encontrado na manhã de quarta-feira (06) e apresentava um corte profundo, provavelmente feito com uma faca. Os suspeitos foram detidos em flagrante.
Segundo o capitão Renzo Caser, da Polícia Militar, Geraldo e os acusados passaram a noite de terça-feira (05) consumindo bebidas alcoólicas. É provável que o crime tenha acontecido na madrugada, mas o corpo da vítima foi encontrado pela manhã, contou.
Além disso, o capitão disse que o corpo de Geraldo foi removido do local do crime e lavado. Não havia sangue porque os suspeitos limparam tudo, ressaltou.
Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito Alessandro Azevedo Ferreira, de 34 anos, confessou o crime e foi autuado por homicídio qualificado (por motivo fútil), ocultação de cadáver e fraude processual. Já Renata Gomes da Silva, de 28 anos, foi autuada por fraude processual e ocultação de cadáver.
Eles foram encaminhados para o presídio e o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Demais informações, no momento, não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, o sigilo e anonimato são garantidos, afirmou a nota da Polícia Civil.
Idoso é assassinado em São Gabriel da Palha

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