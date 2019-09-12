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Acidente

Idoso de 93 anos bate carro contra poste em acidente em Vitória

O homem sofreu ferimentos e foi socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2019 às 12:33

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 12:33

Acidente no bairro Flexal I, em Cariacica Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um idoso de 93 anos perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste no bairro Flexal I, em Cariacica. O acidente aconteceu por volta das 15h desta quinta-feira (12).
De acordo com a Polícia Militar, a vítima sofreu ferimentos, foi socorrida pela ambulância do Samu e encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde.
O órgão não soube confirmar se o poste atingido é de energia, telefonia ou iluminação.
Acionada pela reportagem, a concessionária EDP informou que não houve chamados nem interrupção no abastecimento de energia elétrica na região.
> Caminhão perde o controle e acerta mureta de bar em Cachoeiro
 
 

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