Idoso de 93 anos bate carro contra poste em acidente em Vitória

Um idoso de 93 anos perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste no bairro Flexal I, em Cariacica. O acidente aconteceu por volta das 15h desta quinta-feira (12).
De acordo com a Polícia Militar, a vítima sofreu ferimentos, foi socorrida pela ambulância do Samu e encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde.
O órgão não soube confirmar se o poste atingido é de energia, telefonia ou iluminação.
Acionada pela reportagem, a concessionária EDP informou que não houve chamados nem interrupção no abastecimento de energia elétrica na região.