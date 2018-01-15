Idoso de 85 anos é atropelado em avenida de Vitória

Um idoso de 85 anos foi atropelado por um veículo de passeio na manhã desta segunda-feira (15). O acidente aconteceu na Avenida Américo Buaiz, próximo ao Shopping Vitória, no sentido Serra. A vítima teria atravessado fora da faixa de pedestres e o motorista não conseguiu evitar o ocorrido. O condutor do veículo ficou muito abalado.

De acordo com a Guarda Municipal da Vitória, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital São Lucas. Algumas pessoas que passavam pelo local na hora da ocorrência pararam para prestar ajuda. O trânsito ficou lento na hora do acidente, mas já flui normalmente.