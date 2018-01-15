Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Idoso de 85 anos é atropelado em avenida de Vitória

O acidente aconteceu na Avenida Américo Buaiz, próximo ao Shopping Vitória, no sentido Serra, na manhã desta segunda-feira (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 13:00

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 13:00

Um idoso de 85 anos foi atropelado por um veículo de passeio na manhã desta segunda-feira (15). O acidente aconteceu na Avenida Américo Buaiz, próximo ao Shopping Vitória, no sentido Serra. A vítima teria atravessado fora da faixa de pedestres e o motorista não conseguiu evitar o ocorrido. O condutor do veículo ficou muito abalado.
De acordo com a Guarda Municipal da Vitória, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital São Lucas. Algumas pessoas que passavam pelo local na hora da ocorrência pararam para prestar ajuda. O trânsito ficou lento na hora do acidente, mas já flui normalmente.
 VEJA VÍDEO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: lançamento de esgoto em praias de Vitória; o que dizem os órgãos
Imagem de destaque
Polícia prende 2 por tráfico e apreende metralhadora caseira em Marataízes
Imagem de destaque
BBB 26: Vencedor da prova do anjo terá contato físico com pessoa querida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados