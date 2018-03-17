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Saúde pública

Idoso de 104 anos espera há sete dias por vaga em hospital no ES

Faustino Reis, de 104 anos, está internado na UPA de Carapina, desde sexta-feira (9), com infecção urinária

Publicado em 16 de Março de 2018 às 23:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 23:22
O idoso Faustino Reis, de 104 anos Crédito: Arquivo Pessoal
Há sete dias, a família do idoso Faustino Reis, de 104 anos, está lutando para obter uma vaga em um hospital público no Espírito Santo. O idoso foi internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Carapina, na última sexta-feira (9), com infecção urinária. E, desde então, a família não tem nenhuma previsão de transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
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Inconformado, o filho do idoso, Pedro Reis, realizou um pedido de transferência na Defensoria Pública de Jardim Limoeiro, na última quarta-feira (14), mas não teve nenhum retorno da solicitação. "A situação dele é grave. Uma enfermaria não tem um atendimento por ser pronto atendimento", disse.
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O OUTRO LADO
Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) disse que se solidariza com a família e informou que a busca por uma vaga de internação hospitalar para o paciente está sendo feita desde o dia 10 de março, quando a solicitação de leito foi cadastrada na Central de Regulação de Internação.
A Sesa ainda ressaltou que a busca pelo leito adequado ao perfil do paciente é feita primeiramente na rede estadual, depois na rede filantrópica e, se não houver disponibilidade, é realizada a compra na rede particular, onde em alguns casos não há disponibilidade.
Às 22h54, a pasta enviou uma nota atualizada e destacou que o paciente será encaminhado para o Hospital Vila Velha.

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