Idosa é encontrada morta a pauladas em Domingos Martins

Uma idosa de 74 anos foi encontrada morta a pauladas dentro de casa, em Rio Jucu, região rural de Domingos Martins, por volta de 8h desta terça-feira (27).
De acordo com a PM, a vítima morava sozinha em uma região isolada e a linha de investigação caminha para latrocínio, quando há roubo seguido de morte. Aparentemente, alguns objetos foram levados, mas as informações existentes são ainda, como informa a PM, preliminares.
A polícia tem colaboração de vizinhos e pessoas próximas à vitima na apuração do caso, que afirmam que o último contato dela aconteceu na segunda-feira (26) à tarde.
A região de zona rural conhecida como Rio Jucu é calma, segundo a PM, e casos como esse são raros. O crime está sob investigação, portanto, ainda não informações ou possíveis suspeitos.