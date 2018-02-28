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Latrocínio

Idosa é encontrada morta a pauladas em Domingos Martins

A mulher, de 74 anos, morava sozinha em uma casa em Rio Jucu, zona rural de Domingos Martins. A PM segue em investigação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 12:34

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 12:34

Crime chocou os moradores de Domingos Martins Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo
Uma idosa de 74 anos foi encontrada morta a pauladas dentro de casa, em Rio Jucu, região rural de Domingos Martins, por volta de 8h desta terça-feira (27). 
De acordo com a PM, a vítima morava sozinha em uma região isolada e a linha de investigação caminha para latrocínio, quando há roubo seguido de morte. Aparentemente, alguns objetos foram levados, mas as informações existentes são ainda, como informa a PM, preliminares.
A polícia tem colaboração de vizinhos e pessoas próximas à vitima na apuração do caso, que afirmam que o último contato dela aconteceu na segunda-feira (26) à tarde.
A região de zona rural conhecida como Rio Jucu é calma, segundo a PM, e casos como esse são raros. O crime está sob investigação, portanto, ainda não informações ou possíveis suspeitos.

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