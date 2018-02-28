Idosa é encontrada morta a pauladas em Domingos Martins

Crime chocou os moradores de Domingos Martins Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

Uma idosa de 74 anos foi encontrada morta a pauladas dentro de casa, em Rio Jucu, região rural de Domingos Martins, por volta de 8h desta terça-feira (27).

De acordo com a PM, a vítima morava sozinha em uma região isolada e a linha de investigação caminha para latrocínio, quando há roubo seguido de morte. Aparentemente, alguns objetos foram levados, mas as informações existentes são ainda, como informa a PM, preliminares.

A polícia tem colaboração de vizinhos e pessoas próximas à vitima na apuração do caso, que afirmam que o último contato dela aconteceu na segunda-feira (26) à tarde.