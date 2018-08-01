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Crime brutal

Idosa é assassinada com requintes de crueldade em Rio Bananal

Corpo de Verônica Badiani, de 61 anos, foi encontrado com marcas de marretadas na cabeça e uma faca fincada no peito

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 13:00
Corpo da vítima foi encaminhado ao SML de Linhares Crédito: Brunela Alves
Uma idosa de 61 anos foi encontrada morta dentro de sua casa, no bairro Santo Antônio, em Rio Bananal, na manhã desta terça-feira (31). No corpo da vítima foi encontrada uma faca fincada no peito e ainda marcas de marretadas na cabeça. O assassinato, com requintes de crueldade, chocou os moradores da cidade do Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, vizinhos de Verônica Badiani perceberam que ela demorou a abrir a casa pela manhã e decidiram chamar a PM. Ao chegar no local, os policiais encontraram a mulher na sala, já sem sinais vitais. Uma bolsa da vítima estava revirada e sem dinheiro. Testemunhas disseram que a idosa sempre guardava dinheiro na bolsa e que um parente dela tem dívidas com traficantes.
A perícia foi chamada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Rio Bananal e ninguém foi detido até o momento.
Demais informações, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos, informou a PC em nota.
 

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