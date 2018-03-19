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Forte chuva

Iconha decreta situação de emergência no município

Comunidades ficaram isoladas e vias rurais totalmente danificadas com a forte chuva que atingiu o município no último sábado (17)

Publicado em 19 de Março de 2018 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 19:18
Em Iconha, a BR 101 chegou a ser interditada por conta da chuva Crédito: Internauta - Via WhastApp
A Prefeitura Municipal de Iconha divulgou na tarde desta segunda-feira (19) que decretou situação de emergência na cidade. Segundo a prefeitura, 180 famílias foram vítimas da forte chuva que atingiu o município na última semana. Secretários municipais e uma equipe da Defesa Civil se reuniram com o prefeito de Iconha, João Paganini, para avaliar os danos. 
Em boletim divulgado na manhã desta segunda-feira (19), a prefeitura relatou que a administração realizou um levantamento pela força tarefa para acompanhar os danos e prejuízos causados em todo o território de Iconha. Além das 180 famílias que foram vítimas das enxurradas, diversas barreiras ficaram obstruídas no município.
O prefeito aproveitou o momento para relembrar sobre a prioridade de recuperar as estradas e pontes que dão acesso aos produtores rurais e ao escoamento da produção. "Estamos arregaçando as mangas e trabalhando muito para no mais rápido possível conseguir ajeitar as estradas que estão numa situação muito feia. Vamos trabalhar para isso", declarou.
A Prefeitura de Iconha informou, ainda, que outros cálculos estão sendo apurados a fim de 'emitir fidelidade' nas informações e precisão na realidade do cenário atingido. 
Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Iconha

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