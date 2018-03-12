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Decisão

Hospital terá que indenizar paciente por demora em atendimento no ES

Unidade foi condenada pela Justiça a pagar pagar R$ 3 mil por danos morais

Publicado em 12 de Março de 2018 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 18:54
Luciano dos Santos Gomes ganhou uma ação na justiça contra o Hospital Meridional por danos morais. Crédito: Ricardo Medeiros
Um hospital particular de Cariacica foi condenado na Justiça a pagar R$ 3 mil por danos morais a um paciente que, com fortes dores nas costas, teve que esperar por três horas atendimento médico no sistema de plantão de ortopedia.
Na ação movida contra o Hospital Meridional, o auxiliar administrativo Luciano dos Santos Gomes, de 23 anos, relata que, em abril de 2016, procurou atendimento às 5h39 e foi recebido pelo médico às 8h46, como consta no prontuário médico. Nesse tempo, aguardou em pé, pois a dor o impediu de sentar.
Na ocasião, eu não conseguia sentar porque estava com muita dor nas costas. E também não conseguia ficar em pé, na posição ereta. Ficava meio curvado por conta da dor. Em momento nenhum o hospital se preocupou em me colocar para dentro e me deitar naquelas camas de repouso regulável, disse Luciano.
Ele lembra que, preocupado com a demora e sem mais pacientes no local, procurou por diversas vezes a recepção em busca de esclarecimentos, e a resposta foi que o médico já tinha sido avisado.
Quando finalmente foi atendido, o plantonista se limitou a prescrever medicamento sem a realização de exames ou qualquer orientação ou recomendação sobre seu estado de saúde. Luciano disse ainda que ficou constrangido com a fala profissional no momento da consulta.
Foi feito a chamada, entrei no consultório por volta de 8h46, e o médico me falou que aquele não era horário para ir para o hospital, como se eu pudesse controlar o passar mal. Ele me receitou o medicamento e fui liberado sem resolver o problema, relembra.
Fui para casa, mas quando cheguei parecia que dor estava pior. Pois o destrato que recebi lá parece que intensificou a dor. Aí minha mãe me levou para outro hospital em que fui atendido de uma forma mais digna, conclui Luciano, que teve que procurar outra unidade porque mesmo com medicação as dores continuavam.
Na sentença, a juíza Carmen Lúcia Correia, do 2º Juizado Especial Cível de Cariacica, descreve que a condenação tem caráter pedagógico, verificado a situação de constrangimento, humilhação e desconforto prolongado ao paciente. A juíza cita ainda, a relação jurídica de consumo entre as partes, responsabilizando o hospital conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.
Luciano paga plano de saúde, e segundo a advogada Kelly Andrade, que o representa, o hospital tem o dever de prestar um serviço adequado e um atendimento eficiente ao paciente.
A demora excessiva no atendimento médico indica descaso com os pacientes, e configura falha na prestação de serviço, devendo o hospital indenizar os danos causados ao consumidor em razão dessa falha, disse a advogada
OUTRO LADO
Procurado pela reportagem, o Hospital Meridional informou que não foi notificado da decisão. Destacou ainda que o processo somente estará finalizado após encerradas todas as fases processuais, inclusive nas instâncias superiores.

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