Hospital terá que indenizar paciente por demora em atendimento no ES

Um hospital particular de Cariacica foi condenado na Justiça a pagar R$ 3 mil por danos morais a um paciente que, com fortes dores nas costas, teve que esperar por três horas atendimento médico no sistema de plantão de ortopedia.
Na ação movida contra o Hospital Meridional, o auxiliar administrativo Luciano dos Santos Gomes, de 23 anos, relata que, em abril de 2016, procurou atendimento às 5h39 e foi recebido pelo médico às 8h46, como consta no prontuário médico. Nesse tempo, aguardou em pé, pois a dor o impediu de sentar.
Na ocasião, eu não conseguia sentar porque estava com muita dor nas costas. E também não conseguia ficar em pé, na posição ereta. Ficava meio curvado por conta da dor. Em momento nenhum o hospital se preocupou em me colocar para dentro e me deitar naquelas camas de repouso regulável, disse Luciano.
Ele lembra que, preocupado com a demora e sem mais pacientes no local, procurou por diversas vezes a recepção em busca de esclarecimentos, e a resposta foi que o médico já tinha sido avisado.
Quando finalmente foi atendido, o plantonista se limitou a prescrever medicamento sem a realização de exames ou qualquer orientação ou recomendação sobre seu estado de saúde. Luciano disse ainda que ficou constrangido com a fala profissional no momento da consulta.
Foi feito a chamada, entrei no consultório por volta de 8h46, e o médico me falou que aquele não era horário para ir para o hospital, como se eu pudesse controlar o passar mal. Ele me receitou o medicamento e fui liberado sem resolver o problema, relembra.
Fui para casa, mas quando cheguei parecia que dor estava pior. Pois o destrato que recebi lá parece que intensificou a dor. Aí minha mãe me levou para outro hospital em que fui atendido de uma forma mais digna, conclui Luciano, que teve que procurar outra unidade porque mesmo com medicação as dores continuavam.
Na sentença, a juíza Carmen Lúcia Correia, do 2º Juizado Especial Cível de Cariacica, descreve que a condenação tem caráter pedagógico, verificado a situação de constrangimento, humilhação e desconforto prolongado ao paciente. A juíza cita ainda, a relação jurídica de consumo entre as partes, responsabilizando o hospital conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.
Luciano paga plano de saúde, e segundo a advogada Kelly Andrade, que o representa, o hospital tem o dever de prestar um serviço adequado e um atendimento eficiente ao paciente.
A demora excessiva no atendimento médico indica descaso com os pacientes, e configura falha na prestação de serviço, devendo o hospital indenizar os danos causados ao consumidor em razão dessa falha, disse a advogada
OUTRO LADO
Procurado pela reportagem, o Hospital Meridional informou que não foi notificado da decisão. Destacou ainda que o processo somente estará finalizado após encerradas todas as fases processuais, inclusive nas instâncias superiores.