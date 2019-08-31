Hospital Infantil: pacientes são transferidos após queima de luminária

O Hospital Infantil de Vitória é um dos prédios públicos que estão sem o alvará dos Bombeiros Crédito: Marcelo Prest

A queima de uma luminária no setor de Oncologia do Hospital Infantil de Vitória fez com que a direção da unidade transferisse os pacientes para outro espaço para receber os atendimentos. O incidente aconteceu na manhã deste sábado (31). Pacientes e funcionários teriam sentido cheiro de fumaça, e o pessoal da manutenção foi chamado para verificar o que houve.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) não soube informar o que causou o problema na luminária. Disse que os técnicos estão averiguando o local e que farão a troca da luminária ainda hoje. A previsão, segundo a Sesa, é que os pacientes possam voltar para a Oncologia até o final da tarde deste sábado.

O incidente é mais um episódio que expõe a situação da unidade, que funciona sem alvará do Corpo de Bombeiros e vem sofrendo vários princípios de incêndio e curto-circuitos nos últimos meses. O hospital já passa por reformas, mas como ainda há riscos, bombeiros estão de plantão 24 horas por dia no local. Para a corporação, o hospital deveria ser interditado.

Durante uma vistoria no Hospital Estatual Infantil Nossa Senhora da Glória (HEINSG), o Corpo de Bombeiros afirma que foram encontradas várias irregularidades, como: necessidade de apresentação de Projeto Técnico de Segurança Contra incêndio e Pânico, execução de sistemas de proteção contra incêndio, elaboração de projeto elétrico e execução de todo o sistema elétrico, elaboração de plano de emergência e constituição de brigada de incêndio, dentre outras ações.

Em relação ao episódio da manhã deste sábado, a direção do hospital informou que as obras de um novo setor de oncologia estão sendo finalizadas na unidade do hospital anexa ao HPM, e que ainda este ano será inaugurada.

"A Secretaria de Estado de Saúde esclarece que nos últimos anos não foram feitas reformas e manutenções necessárias no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória e, por isso, a nova gestão está empenhando esforços para garantir as mudanças necessárias. A troca de toda a rede elétrica da unidade já está sendo feita, incluindo a programação de troca de todas as luminárias, iniciando pelas áreas assistenciais", diz a Sesa em nota.