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Sem alvará

Hospital Infantil: pacientes são transferidos após queima de luminária

Incidente aconteceu no setor de Oncologia do hospital, que vem apresentando vários casos de incêndio e curto-circuitos nos últimos meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2019 às 09:12

Publicado em 31 de Agosto de 2019 às 09:12

O Hospital Infantil de Vitória é um dos prédios públicos que estão sem o alvará dos Bombeiros Crédito: Marcelo Prest
A queima de uma luminária no setor de Oncologia do Hospital Infantil de Vitória fez com que a direção da unidade transferisse os pacientes para outro espaço para receber os atendimentos. O incidente aconteceu na manhã deste sábado (31). Pacientes e funcionários teriam sentido cheiro de fumaça,  e o pessoal da manutenção foi chamado para verificar o que houve.
A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) não soube informar o que causou o problema na luminária. Disse que os técnicos estão averiguando o local e que farão a troca da luminária ainda hoje. A previsão, segundo a Sesa, é que os pacientes possam voltar para a Oncologia até o final da tarde deste sábado.
O incidente é mais um episódio que expõe a situação da unidade, que funciona sem alvará do Corpo de Bombeiros e vem sofrendo vários princípios de incêndio e curto-circuitos nos últimos meses. O hospital já passa por reformas, mas como ainda há riscos, bombeiros estão de plantão 24 horas por dia no local. Para a corporação, o hospital deveria ser interditado.
Durante uma vistoria no Hospital Estatual Infantil Nossa Senhora da Glória (HEINSG), o Corpo de Bombeiros afirma que foram encontradas várias irregularidades, como: necessidade de apresentação de Projeto Técnico de Segurança Contra incêndio e Pânico, execução de sistemas de proteção contra incêndio, elaboração de projeto elétrico e execução de todo o sistema elétrico, elaboração de plano de emergência e constituição de brigada de incêndio, dentre outras ações.
Em relação ao episódio da manhã deste sábado, a direção do hospital informou que as obras de um novo setor de oncologia estão sendo finalizadas na unidade do hospital anexa ao HPM, e que ainda este ano será inaugurada.
> Bombeiros de plantão no Hospital Infantil são o retrato do absurdo
"A Secretaria de Estado de Saúde esclarece que nos últimos anos não foram feitas reformas e manutenções necessárias no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória e, por isso, a nova gestão está empenhando esforços para garantir as mudanças necessárias. A troca de toda a rede elétrica da unidade já está sendo feita, incluindo a programação de troca de todas as luminárias, iniciando pelas áreas assistenciais", diz a Sesa em nota.
"O projeto elaborado para adequação de toda a unidade está sendo ajustado, junto ao Corpo de Bombeiros, para execução das intervenções, atendendo as normas exigidas pela corporação", informa ainda a secretaria.

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