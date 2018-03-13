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Caso Milena

Homero Mafra renuncia à defesa de Hilário Frasson

Na mesma petição, sem muitos detalhes, os advogados Mafra e Luiza informam ainda ao juiz que a renúncia à defesa 'não tem juízo de valor sobre culpabilidade de Hilário Frasson'

Publicado em 12 de Março de 2018 às 21:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 21:49
Crédito: Fernando Madeira
O advogado Homero Mafra e a sua sócia, Luiza Nunes Lima, renunciaram na tarde desta segunda-feira (12) à defesa do policial civil Hilário Frasson, denunciado como um dos mandantes do assassinato da médica Milena Gottardi.
O fato foi comunicado ao  juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, Marcos Pereira Sanches, por intermédio de uma petição, já protocolada. Nela é comunicada a renúncia à defesa e ainda que, na forma da lei, os dois advogados permanecem responsáveis pelo caso por apenas mais dez dias. Segundo informações obtidas pela reportagem, após este prazo, o juiz deverá intimar o denunciado Hilário a apresentar o nome de seu novo advogado. Se não houver, o juiz poderá indicar um defensor público.
Na mesma petição, sem muitos detalhes, os advogados Mafra e Luiza informam ainda ao juiz que a renúncia à defesa "não tem juízo de valor sobre culpabilidade de Hilário Frasson". Segundo apurou a reportagem, o ex-policial já foi comunicado sobre a decisão.
De acordo com Paulo Panaro, um dos promotores do caso da médica assassinada, é comum na advocacia acontecer situações de renúncia à defesa. "É um direito do advogado, se tiver razões", pontua, explicando que ainda não tinha tido acesso à petição que foi protocolada na 1ª Vara Criminal de Vitória.
Ele avalia que a decisão de Mafra não dificultará o andamento do processo. "Não vejo como anormalidade. Ele terá um prazo de dez dias para constituir outro advogado, se isso não acontecer ou ele declarar hipossuficiência (carência de recursos financeiros) e ela for comprovada, o juiz indicará um defensor público", explicou.
No momento, relata ainda o promotor, o juiz deve analisar a agenda para verificar, dentro dos novos prazos, quando será agendada uma audiência para ouvir os quatro réus que ainda não prestaram depoimento. "Pode ser que atrase um pouco o processo uma vez que o novo advogado poderá pedir um prazo para analisar todo o processo, mas tudo dentro do que determina a lei", acrescentou.
AUDIÊNCIA
O fato acontece no momento em que é aguardado o agendamento de uma nova audiência de instrução, onde seria ouvido o depoimento de mais quatro acusados pelo crime: de Hilário, do seu pai, Esperidião Frasson, e dos também denunciados como responsáveis pelo crime, Valcir da Silva Dias e Hermenegildo Palaoro Filho. Já tinham sido ouvidos os depoimentos de Dionathas Alves Vieira e Bruno Broeto.
A audiência estava marcada para o último dia 2 de março, mas foi adiada na tarde do dia 1º após uma solicitação feita pelo advogado Leonardo Rocha, que faz a defesa dos acusados Dionathas Alves Vieira e Bruno Broeto. Por intermédio de uma petição, ele informou ao juiz que já possuía uma outra audiência marcada para o mesmo dia. Trata-se de um processo que tramita no município da Serra e para o qual o advogado Leonardo já havia sido intimado. 
CRIME
A médica Milena foi baleada com um tiro na cabeça no estacionamento do Hucam, em Maruípe, quando saía do trabalho, em 14 de setembro do ano passado. No dia seguinte teve a sua morte declarada. Os acusados pelo crime foram denunciados pelo Ministério Público Estadual, que pediu a prisão temporária deles. O Juizado da  1ª Vara Criminal aceitou a denúncia e manteve os réus presos.
Em janeiro deste ano começaram a ser realizadas as audiências de instrução, onde as testemunhas de defesa de todas as partes, assim como os réus, começaram a ser ouvidas. Faltava apenas o relato dos últimos quatro réus, cuja data ainda será marcada pelo juiz Marcos Pereira Sanches.

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