Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mundo curioso

Homem usa BMW no lugar de caixão para enterrar o pai

O sepultamento causou revolta entre os moradores da empobrecida localidade do país africano

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 01:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 01:11
Um homem abastado e identificado apenas como Azubuike ousou no enterro do pai, no vilarejo de Mbosi, na Nigéria. Para homenagear o falecido, o nigeriano dispensou o tradicional caixão e sepultou o corpo em uma BMW.
BMW é usada como caixão para enterrar nigeriano Crédito: Reprodução/Facebook
Fotos do enterro viralizaram no Facebook. De acordo com o site "Naija", Azubuike comprou o carro 0km só para enterrar o corpo do pai.
O sepultamento, acrescentou o site, causou revolta entre moradores da empobrecida localidade. Muitos consideraram o enterro luxuoso um insulto e disseram que Azubuike poderia ter usado o dinheiro gasto com o carro em uma causa mais nobre para a comunidade.
"Isso é pura idiotice e é um abuso das nossas bênçãos de riqueza", escreveu Dominic Nwachukwu na Facebook.
Outros resolveram fazer piada, como este internauta na rede social: "Espero que tenham enterrado o carro com o motor ligado. O falecido merece o ar condicionado."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois veículos colidem em Pancas e os dois motoristas morreram no local
Batida frontal mata motorista de carro de prefeitura no ES e outro condutor
Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto
Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados