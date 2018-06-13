Homem usa BMW no lugar de caixão para enterrar o pai

Um homem abastado e identificado apenas como Azubuike ousou no enterro do pai, no vilarejo de Mbosi, na Nigéria. Para homenagear o falecido, o nigeriano dispensou o tradicional caixão e sepultou o corpo em uma BMW.

BMW é usada como caixão para enterrar nigeriano Crédito: Reprodução/Facebook

Fotos do enterro viralizaram no Facebook. De acordo com o site "Naija", Azubuike comprou o carro 0km só para enterrar o corpo do pai.

O sepultamento, acrescentou o site, causou revolta entre moradores da empobrecida localidade. Muitos consideraram o enterro luxuoso um insulto e disseram que Azubuike poderia ter usado o dinheiro gasto com o carro em uma causa mais nobre para a comunidade.

"Isso é pura idiotice e é um abuso das nossas bênçãos de riqueza", escreveu Dominic Nwachukwu na Facebook.