Homem se pendura em sacada ao instalar fechamento de varanda

Uma cena inusitada chamou a atenção de um telespectador da TV Gazeta. O vídeo foi transmitido durante o ES 1, no início da tarde desta sexta-feira (26). Funcionários de uma empresa estavam instalando fechamento de vidro na varanda de um prédio na Praia da Costa, em Vila Velha, sem nenhum tipo de equipamento de segurança.
No vídeo é possível observar um dos funcionários totalmente pendurado na sacada da varanda sem nenhum equipamento para segurá-lo. A cena foi flagrada por um telespectador e enviada pelo aplicativo da TV Gazeta. Veja o vídeo.