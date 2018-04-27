Homem que se queimou em banheira de motel no ES será indenizado

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Um homem foi indenizado em R$ 10 mil após se queimar dentro de uma banheira de hidromassagem de um motel em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O caso aconteceu em 2015. Ele sofreu as queimaduras após a tampa de proteção que sela o fluxo da água se romper.

Segundo a Justiça, o homem e a namorada foram pernoitar no estabelecimento. Ao utilizar a banheira, um forte fluxo de água quente atingiu o rapaz, queimando partes do corpo.

Ele entrou com um processo contra o motel e pediu indenização por danos morais e estéticos. O estabelecimento negou que teria responsabilidade sobre o acidente e afirmou que o acidente ocorreu por culpa da vítima.