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Cachoeiro de Itapemirim

Homem que se queimou em banheira de motel no ES será indenizado

Ele sofreu as queimaduras após a tampa de proteção que sela o fluxo da água se romper

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 00:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 00:22
Crédito: Pixabay
Um homem foi indenizado em R$ 10 mil após se queimar dentro de uma banheira de hidromassagem de um motel em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O caso aconteceu em 2015. Ele sofreu as queimaduras após a tampa de proteção que sela o fluxo da água se romper.
Segundo a Justiça, o homem e a namorada foram pernoitar no estabelecimento. Ao utilizar a banheira, um forte fluxo de água quente atingiu o rapaz, queimando partes do corpo.
> Justiça condena médico que errou sexo de bebê no ES
Ele entrou com um processo contra o motel e pediu indenização por danos morais e estéticos. O estabelecimento negou que teria responsabilidade sobre o acidente e afirmou que o acidente ocorreu por culpa da vítima.
Diante do fato, o juiz de direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim julgou procedente o pedido do rapaz e condenou o motel a pagar indenização por danos morais.
> Casal de Guarapari obrigado a viajar no chão de avião é indenizado

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