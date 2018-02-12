Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Homem morre eletrocutado ao encostar em fiação elétrica em Vila Velha
Incidente

Homem morre eletrocutado ao encostar em fiação elétrica em Vila Velha

Um outro rapaz que também estava com ele foi atingido pela descarga elétrica. Ele foi encaminhado para o hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2018 às 20:26

Publicado em 12 de Fevereiro de 2018 às 20:26

Local onde homem morreu eletrocutado em Boa Vista, Vila Velha Crédito: Bianca Vailiant
Um homem de 31 anos morreu eletrocutado na tarde desta segunda-feira (12), por volta das 15h, na rua José de Alencar, no bairro Boa Vista, em Vila Velha. Ele teria encostado o rolo de pintura na ponta do fio elétrico enquanto realizava um trabalho na fachada de uma residência.
A Guarda Municipal ainda informou que um outro rapaz que também estava com ele foi atingido pela descarga elétrica e encaminhado para um hospital. Ele caiu no chão e ainda tentou levantar para ajudar o amigo.
A vítima que morreu foi identificada como José Paulo de Oliveira. Já o ferido é Júnior Teixeira da Silva, segundo a Guarda. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
Já o Corpo de Bombeiros disse que três pessoas ficaram feridas, mas não revelou a identidade delas.
Segundo técnicos da EDP Escelsa, o homem recebeu uma descarga elétrica de 11.400 volts. A obra não era regular e os técnicos afirmaram que o andaime foi colocado muito próximo da rede elétrica. Os técnicos desligaram a energia da região para retirada dos andaimes. 
Com informações de Bianca Vailant
 
 
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Silva lança sétimo álbum autoral e define: “Para encarar a vida"
Imagem de destaque
Yamaha investe em ações voltadas à segurança no trânsito
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados