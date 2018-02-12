Homem morre eletrocutado ao encostar em fiação elétrica em Vila Velha

Local onde homem morreu eletrocutado em Boa Vista, Vila Velha Crédito: Bianca Vailiant

Um homem de 31 anos morreu eletrocutado na tarde desta segunda-feira (12), por volta das 15h, na rua José de Alencar, no bairro Boa Vista, em Vila Velha. Ele teria encostado o rolo de pintura na ponta do fio elétrico enquanto realizava um trabalho na fachada de uma residência.

A Guarda Municipal ainda informou que um outro rapaz que também estava com ele foi atingido pela descarga elétrica e encaminhado para um hospital. Ele caiu no chão e ainda tentou levantar para ajudar o amigo.

A vítima que morreu foi identificada como José Paulo de Oliveira. Já o ferido é Júnior Teixeira da Silva, segundo a Guarda. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Já o Corpo de Bombeiros disse que três pessoas ficaram feridas, mas não revelou a identidade delas.

Segundo técnicos da EDP Escelsa, o homem recebeu uma descarga elétrica de 11.400 volts. A obra não era regular e os técnicos afirmaram que o andaime foi colocado muito próximo da rede elétrica. Os técnicos desligaram a energia da região para retirada dos andaimes.

Com informações de Bianca Vailant











