Homem morre e criança fica ferida após atropelamento em Vila Velha

Um jovem, que estava em uma bicicleta, morreu após ser atropelado por um caminhão no final da tarde desta quarta-feira (3), no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha. O irmão dele, uma criança de oito anos, ficou ferido e foi socorrido por populares.
De acordo com a Guarda Municipal, após o acidente, os moradores ainda tentaram linchar o motorista do veículo, de 53 anos de idade. A criança foi socorrida e levada ao Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha.
Em nota, a Polícia Militar informou que o condutor do caminhão realizou o teste de bafômetro no local. O motorista, junto com o resultado do teste, foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha para prestar esclarecimentos sobre o acidente.