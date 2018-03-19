Homem morre com suspeita de H1N1 na Serra

UPA de Serra Sede Crédito: Fernando Madeira

Um homem de 35 anos morreu no início da manhã desta segunda-feira (19) na UPA de Serra Sede com suspeita de H1N1. De acordo com informações do protocolo de encaminhamento de corpos ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Edevaldo Santos de Almeida foi internado na última sexta-feira (16) e faleceu nesta segunda. No histórico do paciente, enviado ao Gazeta Online, há a suspeita de H1N1 e pneumonia.

Essa informação foi confirmada pelo pastor da família de Edevaldo, Ailton Rodrigues de Siqueira, que estava na UPA esperando o corpo ser levado para o SVO nesta segunda.

"O histórico é o seguinte. Segunda-feira (passada) esse rapaz foi na UPA da Serra porque sentia muitas dores. Fizeram um raio x e mandaram ele ir para casa. Quando foi na sexta-feira, ele deu entrada de volta e já era bem grave a situação dele. No sábado, ele foi entubado e nesta segunda, às 5h30 da manhã, ele faleceu. Ele está em uma área isolada na UPA. A recomendação do médico é que até o velório dele tem que ser em um caixão lacrado", conta.

Parte do protocolo de encaminhamento do corpo ao SVO onde mostra a suspeita de H1N1 Crédito: Gazeta Online

Segundo pastor, ele próprio solicitou a funerária para levar o corpo de Edevaldo ao SVO para saber a causa da morte. "Mas a suspeita aqui é H1N1. Eles estão tratando o caso aqui como se fosse H1N1. O caso é muito sério. O médico conversou com o pai do rapaz e pediu todo cuidado, para não ficar próximo ao corpo, porque é suspeita de H1N1", diz.

Ainda de acordo com o pastor da igreja Assembleia de Deus, Edevaldo era solteiro e morava com os pais no bairro Vista da Serra II. "Ele era aposentado, por conta de um acidente de carro. Antes trabalhava como motorista."

Sobre o velório, Ailton Rodrigues acredita que o corpo não será liberado a tempo de fazer o sepultamento nesta segunda-feira (19). "Ele será velado com o caixão fechado, conforme orientação do médico, e será sepultado nesta terça-feira no primeiro horário no cemitério São Domingos, na Serra."

PREFEITURA DA SERRA

Demandada sobre o caso, a Prefeitura da Serra respondeu por meio de nota. "Trata-se de um procedimento padrão para estes casos. Em todos os casos de quadro respiratório agudo e grave precedido de sintomas de gripe, os profissionais estão autorizados a colher material e enviar para exame. Esta era a situação do paciente citado, que teve o material colhido e enviado para exame, conforme o procedimento que vem sendo adotado pelas secretarias municipais."

De acordo com a prefeitura, o material foi colhido e enviado para o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen), que apresenta o resultado em até sete dias. "A divulgação destes dados não é feita pela Secretaria Municipal da Saúde. Este procedimento é adotado desde 2009. Neste ano, em todos os casos de pacientes que tinham este quadro, o resultado foi negativo para H1N1", finalizou.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Questionada sobre o caso, a Sesa informou, por meio de nota, que, até o momento, quatro casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza foram registrados no Estado em 2018. Destes, um caso por Influenza A (H3N2), um caso por Influenza A (H1N1) e dois casos por Influenza B. Todas as notificações são investigadas para apurar o agente causador.