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Homem morre após ser atacado por bandido com faca na Serra

Testemunhas relataram à Polícia Civil que a vítima conseguiu caminhar por cerca de 70 metros antes de falecer.

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 15:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2018 às 15:44
Giroflex, polícia, crime Crédito: Pixabay
Um homem morreu após receber diversas facadas em Vila Nova de Colares, na Serra, próximo a uma Unidade de Saúde. O crime aconteceu na manhã deste domingo (5), por volta das 5h.
Homem morre após ser atacado por bandido com faca na Serra
Testemunhas relataram à Polícia Civil que a vítima conseguiu caminhar por cerca de 70 metros antes de falecer. Pessoas disseram que já viram o homem em Feu Rosa, na Serra, mas não souberam dizer quem seria.
O bandido também não foi identificado. A polícia não soube informar a motivação do crime, que segue sob investigação.

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