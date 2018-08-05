Um homem morreu após receber diversas facadas em Vila Nova de Colares, na Serra, próximo a uma Unidade de Saúde. O crime aconteceu na manhã deste domingo (5), por volta das 5h.
Homem morre após ser atacado por bandido com faca na Serra
Testemunhas relataram à Polícia Civil que a vítima conseguiu caminhar por cerca de 70 metros antes de falecer. Pessoas disseram que já viram o homem em Feu Rosa, na Serra, mas não souberam dizer quem seria.
O bandido também não foi identificado. A polícia não soube informar a motivação do crime, que segue sob investigação.