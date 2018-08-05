Giroflex, polícia, crime Crédito: Pixabay

Um homem morreu após receber diversas facadas em Vila Nova de Colares, na Serra, próximo a uma Unidade de Saúde. O crime aconteceu na manhã deste domingo (5), por volta das 5h.

Your browser does not support the audio element. Homem morre após ser atacado por bandido com faca na Serra

Testemunhas relataram à Polícia Civil que a vítima conseguiu caminhar por cerca de 70 metros antes de falecer. Pessoas disseram que já viram o homem em Feu Rosa, na Serra, mas não souberam dizer quem seria.