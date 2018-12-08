Homem morre afogado no Rio Cricaré em Nova Venécia

Rua alagada em Nova Venécia por conta das chuvas Crédito: Defesa Civil de Nova Venécia

Uma pessoa morreu após se afogar no Rio Cricaré, em Nova Venécia, na região Noroeste do Estado, nesta sexta-feira (07). De acordo com o Corpo de Bombeiros, populares disseram que a vítima era um morador de rua conhecido como Paixão.

Os bombeiros informaram que Paixão se afagou quando entrou no rio para tomar banho, no Centro da cidade. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o volume de água aumentou muito por conta das chuvas e a correnteza está muito forte no local.

ALAGAMENTOS

Na manhã deste sábado (08), algumas ruas dos bairros Aeroporto e Rubia ficaram alagadas. Em uma das vias, uma equipe da Defesa Civil desobstruiu a sujeira que entupia os bueiros. Durante a madrugada, um carro bateu em uma palmeira na rodovia que liga Nova Venécia a Vila Pavão. Não houve vítimas fatais, mas quem estava no veículo sofreu algumas escoriações. Chovia no momento do acidente.





A Defesa Civil Municipal informou que já foram registrados 25 milímetros de chuva no município.



