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Chuva no ES

Homem morre afogado no Rio Cricaré em Nova Venécia

Cidade da região Noroeste do Estado enfrenta problemas por conta das chuvas. Defesa Civil Municipal informou que choveu 25 milímetros até a manhã deste sábado (08)

Publicado em 08 de Dezembro de 2018 às 14:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2018 às 14:36
Rua alagada em Nova Venécia por conta das chuvas Crédito: Defesa Civil de Nova Venécia
Uma pessoa morreu após se afogar no Rio Cricaré, em Nova Venécia, na região Noroeste do Estado, nesta sexta-feira (07). De acordo com o Corpo de Bombeiros, populares disseram que a vítima era um morador de rua conhecido como Paixão.
Os bombeiros informaram que Paixão se afagou quando entrou no rio para tomar banho, no Centro da cidade. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o volume de água aumentou muito por conta das chuvas e a correnteza está muito forte no local.
ALAGAMENTOS
Na manhã deste sábado (08), algumas ruas dos bairros Aeroporto e Rubia ficaram alagadas. Em uma das vias, uma equipe da Defesa Civil desobstruiu a sujeira que entupia os bueiros. Durante a madrugada, um carro bateu em uma palmeira na rodovia que liga Nova Venécia a Vila Pavão. Não houve vítimas fatais, mas quem estava no veículo sofreu algumas escoriações. Chovia no momento do acidente.
 
A Defesa Civil Municipal informou que já foram registrados 25 milímetros de chuva no município.
 
Carro bateu em palmeira durante chuva em Nova Venécia Crédito: Defesa Civil de Nova Venécia

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