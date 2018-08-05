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Crime

Homem mata amigo a facadas depois de bebedeira em Colatina

O acusado disse para a polícia que o amigo, conhecido como Zezinho Gasolina, teria pedido para ser morto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2018 às 20:24

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 20:24

Um homem de 31 anos matou o próprio amigo a facadas, na tarde deste sábado (04), no bairro Vicente Soela, em Colatina, na região Noroeste do Estado. José Alves dos Santos, de 48 anos, conhecido como Zezinho Gasolina, foi morto após passar o dia com o acusado, Paulo Martins de Jesus.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito contou que ele e a vítima passaram o dia conversando e consumindo bebidas alcoólicas. Paulo alega que, em certo momento, o amigo pediu para ser morto por ele. O suspeito, então, pegou uma faca e deu quatro golpes contra José.
Após o crime, o acusado foi encaminhado para a 15ª Delegacia Regional de Colatina, de onde foi transferido para um presídio da região.

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