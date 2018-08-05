Homem mata amigo a facadas depois de bebedeira em Colatina

Um homem de 31 anos matou o próprio amigo a facadas, na tarde deste sábado (04), no bairro Vicente Soela, em Colatina, na região Noroeste do Estado. José Alves dos Santos, de 48 anos, conhecido como Zezinho Gasolina, foi morto após passar o dia com o acusado, Paulo Martins de Jesus.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito contou que ele e a vítima passaram o dia conversando e consumindo bebidas alcoólicas. Paulo alega que, em certo momento, o amigo pediu para ser morto por ele. O suspeito, então, pegou uma faca e deu quatro golpes contra José.