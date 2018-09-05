Homem leva tiros nas mãos e diz que foi confundido com bandido no ES

Um homem levou dois tiros uma em cada mão na manhã desta quarta-feira (5), no bairro Consolação, em Vitória. À polícia, a vítima disse que foi confundida com um assaltante que estaria cometendo roubos na região.
O homem foi socorrido por uma equipe do Samu e levado a um hospital de Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.
Uma equipe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local para atender a ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.