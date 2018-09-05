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Bairro Consolação

Homem leva tiros nas mãos e diz que foi confundido com bandido no ES

O homem foi atingido por dois disparos, sendo um em cada mão. Ele teria sido confundido com um assaltante que estaria cometendo roubos no bairro Consolação, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 20:06

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 20:06

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira
Um homem levou dois tiros  uma em cada mão  na manhã desta quarta-feira (5), no bairro Consolação, em Vitória. À polícia, a vítima disse que foi confundida com um assaltante que estaria cometendo roubos na região. 
O homem foi socorrido por uma equipe do Samu e levado a um hospital de Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.
Uma equipe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local para atender a ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.
> Execução com mais de 40 tiros é seguida por foguetório em Vitória; ouça

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