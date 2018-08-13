Homem joga mulher de escadaria de três metros e é preso por vizinhos

Plantão Especializado da Mulher Crédito: Divulgação

Um homem de 33 anos empurrou a companheira de 36 anos de uma escadaria que fica no segundo andar da residência no bairro Porto de Santana, em

. O crime ocorreu neste domingo (12), por volta das 12 horas.

Segundo a filha da vítima, marido e mulher, que não terão os nomes divulgados para preservar a esposa, usaram drogas antes de voltar para a casa e a vítima chegou com marcas na rosto. Momentos depois de chegar à residência, uma das filhas perguntou à mãe o que significava a palavra gigolô e ela respondeu que gigolô era o companheiro.

Neste momento, ele ficou furioso e jogou a mulher da escada, que tem cerca de três metros. Eu vi minha mãe desacordada, com o olho aberto, não sabia se estava viva ou morta. Não é a primeira vez que isso acontece, mas ela não vai à delegacia prestar queixa por medo, ela ameaça matá-la, disse.

Uma outra parente disse que os dois vivem há três anos e meio juntos e também relatou que as agressões são frequentes, ela acrescentou que eles usam o dinheiro da pensão do ex-marido da mulher para sustentar o vício. Na casa ainda vivem os seis filhos da vítima, que também já foram agredidos pelo homem, e dois netos.

Os filhos ao redor viram tudo e choravam com a situação. A gente tem medo que ele possa fazer alguma coisa com as crianças, está muito perigoso conviver com ele, relatou

Os vizinhos deram uma surra no homem e esperaram a chegada da polícia, que o encontrou com diversas lesões. Ele foi encaminhado para o plantão especializado da mulher.

A vítima foi encaminhada pelo SAMU ao Hospital São Lucas inconsciente e permanece internada. (Com informações de Gabriela Ribeti, da TV Gazeta)