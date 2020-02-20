Homem fica ferido após levar pedrada na cabeça no Centro de Vitória

Uma agressão corporal no Centro de Vitória deixou um homem ferido nesta quinta-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, foi por volta das 15h20, que um homem levou uma pedrada na cabeça. O suspeito da agressão fugiu do local, não sendo possível identificá-lo. Ainda segundo informações da PM, a vítima preferiu não aguardar a ambulância e foi socorrida por populares.
O vídeo, que mostra o socorro à vítima, foi filmado na Praça Ubaldo Ramalhete Maia, na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória. Não há informações sobre a motivação da agressão.