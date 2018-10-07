Homem é preso fazendo boca em Linhares

Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fragionato

Um homem foi detido fazendo boca de urna próximo a um colégio eleitoral na manhã deste domingo (07) em Linhares, no Norte do Estado. A Polícia Militar (PM) foi chamada e abordou o acusado no bairro Santa Cruz.

Ele estava com um material de campanha de uma candidata a deputada estadual e confessou que estaria entregando o material para amigos e indecisos porque a candidata teria prometido ajudá-lo financeiramente.