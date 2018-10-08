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Eleições no Norte

Homem é preso fazendo boca de urna em Linhares

Ele disse que estava fazendo campanha após promessa de ajuda financeira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 21:12

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 21:12

Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fragionato
Um homem foi detido fazendo boca de urna próximo a um colégio eleitoral na manhã deste domingo (07) em Linhares, no Norte do Estado. A Polícia Militar (PM) foi chamada e abordou o acusado no bairro Santa Cruz.
Ele estava com um material de campanha de uma candidata a deputada estadual e confessou que estaria entregando o material para amigos e indecisos porque a candidata teria prometido ajudá-lo financeiramente.
Ele teve o material apreendido, foi detido e encaminhado para a Delegacia de Linhares.

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