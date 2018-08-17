Homem é preso com arma norte-americana em Cariacica

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (16) portando uma pistola 9 mm de fabricação norte-americana, na, em. O suspeito foi detido durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal ().

De acordo com a PRF, ao abordar o veículo, um VW Gol, cor preta, o condutor não obedeceu à ordem de parada e tentou fugir, mas foram detidos pelos agentes. Eles realizaram buscas no interior do carro, mas não foram encontradas irregularidades. O homem foi autuado por desobediência policial, mas logo depois foi liberado junto com o carona.

Os agentes ainda desconfiaram da dupla e monitoraram de longe a movimentação dos suspeitos. Eles entraram em uma área de mata para procurar a arma. Ao identificar que os rapazes encontraram a pistola, imediatamente os agentes fizeram uma nova abordagem. Os rapazes tentaram fugir, quando um deles foi detido. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cariacica. O outro fugiu e, até a publicação desta matéria, não tinha sido encontrado.