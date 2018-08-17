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Rodovia do Contorno

Homem é preso com arma norte-americana em Cariacica

O suspeito foi preso durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 21:31

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 21:31

O homem foi preso com um pistola 9 mm de fabricação norte-americana Crédito: Divulgação | PRF
Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (16) portando uma pistola 9 mm de fabricação norte-americana, na Rodovia do Contorno, em Cariacica. O suspeito foi detido durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
De acordo com a PRF, ao abordar o veículo, um VW Gol, cor preta, o condutor não obedeceu à ordem de parada e tentou fugir, mas foram detidos pelos agentes. Eles realizaram buscas no interior do carro, mas não foram encontradas irregularidades. O homem foi autuado por desobediência policial, mas logo depois foi liberado junto com o carona.
Os agentes ainda desconfiaram da dupla e monitoraram de longe a movimentação dos suspeitos. Eles entraram em uma área de mata para procurar a arma. Ao identificar que os rapazes encontraram a pistola, imediatamente os agentes fizeram uma nova abordagem. Os rapazes tentaram fugir, quando um deles foi detido. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cariacica. O outro fugiu e, até a publicação desta matéria, não tinha sido encontrado.
> PRF apreende 19 kg de maconha dentro de mala em ônibus na BR 101
 
 

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