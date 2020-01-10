Homem é preso após furar bloqueio da polícia em Viana

Polícia Militar faz buscas a suspeito em Nova Bethânia, em Viana Crédito: Internauta | A Gazeta

O condutor de uma moto foi preso e o carona fugiu após os dois furarem um bloqueio da Polícia Militar no bairro Nova Bethânia, em Viana, nesta sexta-feira (10). Os militares faziam uma abordagem a um coletivo no local. No meio da confusão, o motociclista caiu da moto e foi detido.

A Polícia Militar informou em nota que o carona correu para o matagal com uma arma em punho. O helicóptero Harpia 07, aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) foi acionado para dar apoio na localização do suspeito, que não foi encontrado.