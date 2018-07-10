Homem é indenizado após ter carro atingido por galho de árvore no ES

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Um morador de São Mateus, região Norte do Estado, foi indenizado em R$ 5.188,41, por danos materiais, após ter o carro atingido por um galho de árvore.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), os comerciantes da região teriam solicitado a poda da árvore, junto a prefeitura, mas o pedido não foi atendido. O órgão também não teria comparecido à audiência de conciliação, levando o magistrado do 1º Juizado Especial Cívil, Criminal e da Fazenda Pública de São Mateus a decretar a decisão.