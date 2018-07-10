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São Mateus

Homem é indenizado após ter carro atingido por galho de árvore no ES

Comerciantes da região teriam solicitado a poda da árvore, junto a prefeitura, mas o pedido não foi atendido. O homem foi indenizado em R$ 5.188,41

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 21:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 21:09
Crédito: Reprodução/Wikipedia
Um morador de São Mateus, região Norte do Estado, foi indenizado em R$ 5.188,41, por danos materiais, após ter o carro atingido por um galho de árvore.
De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), os comerciantes da região teriam solicitado a poda da árvore, junto a prefeitura, mas o pedido não foi atendido. O órgão também não teria comparecido à audiência de conciliação, levando o magistrado do 1º Juizado Especial Cívil, Criminal e da Fazenda Pública de São Mateus a decretar a decisão.
> Ex-funcionária ganha indenização de R$ 700 mil no ES
De acordo com o juiz, o homem teria comprovado o acidente, devido à omissão do município em não efetuar a poda da árvore  apesar das várias solicitações  segundo depoimentos das testemunhas que foram apresentadas pela vítima, que presenciaram o momento do acidente.

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