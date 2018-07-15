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Itaparica

Homem é encontrado morto em praia de Vila Velha

O corpo estava boiando a uma distância de 15 metros da areia da Praia de Itaparica

Publicado em 14 de Julho de 2018 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2018 às 21:40
O homem foi retirado do mar por guarda-vidas que tentaram reanimá-lo, mas nenhum sinal de vida foi apresentado Crédito: Internauta
Um homem de aparentemente 60 anos foi encontrado morto na Praia de Itaparica, na manhã deste sábado (14), em Vila Velha. De acordo com a prefeitura, o corpo estava boiando há pelo menos meia hora até o momento que foi retirado da água por guarda-vidas.
Segundo a Secretaria de Defesa Social de Vila Velha, cinco guarda-vidas realizaram o trabalho de retirar o homem do mar. O corpo estava a 15 metros da areia da praia. Depois de resgatado, os guarda-vidas realizaram os procedimentos para reanimação do homem, que não apresentou nenhum sinal de vida.
Uma ambulância do Samu foi até o local e levou o corpo para um hospital. Procurada, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) não disse para onde o homem foi encaminhado.

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