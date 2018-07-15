Homem é encontrado morto em praia de Vila Velha

O homem foi retirado do mar por guarda-vidas que tentaram reanimá-lo, mas nenhum sinal de vida foi apresentado Crédito: Internauta

Um homem de aparentemente 60 anos foi encontrado morto na Praia de Itaparica, na manhã deste sábado (14), em Vila Velha. De acordo com a prefeitura, o corpo estava boiando há pelo menos meia hora até o momento que foi retirado da água por guarda-vidas.

Segundo a Secretaria de Defesa Social de Vila Velha, cinco guarda-vidas realizaram o trabalho de retirar o homem do mar. O corpo estava a 15 metros da areia da praia. Depois de resgatado, os guarda-vidas realizaram os procedimentos para reanimação do homem, que não apresentou nenhum sinal de vida.