Equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros fazem resgate de corpo em Fundão Crédito: Internauta

Your browser does not support the audio element. Homem é encontrado morto em carro após veículo cair em lagoa de Fundão

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro que caiu em uma lagoa, na localidade de Retiro do Cowboy, em Fundão , na manhã desta segunda-feira (20). O Corpo de Bombeiros fez o resgate com uma equipe de mergulho. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado e liberado por familiares.

De acordo com a Polícia Militar, o órgão recebeu um chamado por volta das 7 horas da manhã desta segunda-feira (20) para verificar uma suposta ocorrência de trânsito, em que um carro havia saído da pista e caído dentro de uma lagoa.

"No local foi encontrado o carro dentro da água, com as rodas para cima. O Corpo de Bombeiros foi acionado para verificar possíveis vítimas e uma equipe de mergulho localizou o corpo de um homem dentro do veículo. Foi realizado o resgate e a perícia foi acionada", informou por nota.

De acordo com a equipe de mergulho, o resgate foi feito pela janela do veículo. Já o carro, foi ancorado com um cabo de tração e retirado da água com o auxílio de um trator. A polícia não informou se foi localizado algum documento de identificação da vítima no veículo.

Equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros fazem resgate de corpo em Fundão Crédito: Internauta