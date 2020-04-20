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Acidente

Homem é encontrado morto em carro após veículo cair em lagoa de Fundão

O Corpo de Bombeiros fez o resgate com uma equipe de mergulho. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado e liberado por familiares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2020 às 15:54

Publicado em 20 de Abril de 2020 às 15:54

Equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros fazem resgate de corpo em Fundão
Equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros fazem resgate de corpo em Fundão Crédito: Internauta
Homem é encontrado morto em carro após veículo cair em lagoa de Fundão
Um homem foi encontrado morto dentro de um carro que caiu em uma lagoa, na localidade de Retiro do Cowboy, em Fundão, na manhã desta segunda-feira (20). O Corpo de Bombeiros fez o resgate com uma equipe de mergulho. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado e liberado por familiares.
De acordo com a Polícia Militar, o órgão recebeu um chamado por volta das 7 horas da manhã desta segunda-feira (20) para verificar uma suposta ocorrência de trânsito, em que um carro havia saído da pista e caído dentro de uma lagoa.
"No local foi encontrado o carro dentro da água, com as rodas para cima. O Corpo de Bombeiros foi acionado para verificar possíveis vítimas e uma equipe de mergulho localizou o corpo de um homem dentro do veículo. Foi realizado o resgate e a perícia foi acionada", informou por nota.
De acordo com a equipe de mergulho, o resgate foi feito pela janela do veículo. Já o carro, foi ancorado com um cabo de tração e retirado da água com o auxílio de um trator. A polícia não informou se foi localizado algum documento de identificação da vítima no veículo. 
Equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros fazem resgate de corpo em Fundão
Equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros fazem resgate de corpo em Fundão Crédito: Internauta
"O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte", completou a PM. 

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