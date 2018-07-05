Homem é atropelado em cima da faixa de pedestres em Vitória

O atropelamento aconteceu por volta das 17h50 na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Vitória Crédito: Sullivan Silva

Um homem foi atropelado em cima na faixa de pedestres no início da noite desta terça-feira (4) na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, em Vitória.

Segundo Greice Pereira, de 28 anos, que testemunhou o acidente, ele estava atravessando a pista junto com os amigos quando foi atingido por uma moto - Honda Biz. Logo após, bateu a cabeça e ficou desacordado.

"Do ponto de ônibus que eu estava sentada vi uma moto derrapando e uma fumaça muito grande subindo. Então fui imediatamente correndo pra ver o que tinha acontecido e não enxerguei o pedestre no outro lado, eu só enxerguei o rapaz da moto. Quando eu olhei pra trás, vi uma mulher gritando muito alto o nome de um rapaz, e falando 'pelo amor de Deus, acorda'. Quando olhei, eu vi um rapaz com a cabeça sangrando", disse Greice.