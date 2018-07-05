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Acidente

Homem é atropelado em cima da faixa de pedestres em Vitória

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados para socorrer a vítima

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 21:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 21:07
O atropelamento aconteceu por volta das 17h50 na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Vitória Crédito: Sullivan Silva
Um homem foi atropelado em cima na faixa de pedestres no início da noite desta terça-feira (4) na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, em Vitória.
Segundo Greice Pereira, de 28 anos, que testemunhou o acidente, ele estava atravessando a pista junto com os amigos quando foi atingido por uma moto - Honda Biz. Logo após, bateu a cabeça e ficou desacordado.
"Do ponto de ônibus que eu estava sentada vi uma moto derrapando e uma fumaça muito grande subindo. Então fui imediatamente correndo pra ver o que tinha acontecido e não enxerguei o pedestre no outro lado, eu só enxerguei o rapaz da moto. Quando eu olhei pra trás, vi uma mulher gritando muito alto o nome de um rapaz, e falando 'pelo amor de Deus, acorda'. Quando olhei, eu vi um rapaz com a cabeça sangrando", disse Greice.
O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados para socorrer à vítima. Ainda não há informação sobre o estado de saúde da vítima.
> Menina de 9 anos fica ferida após cair em poço desativado no ES

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