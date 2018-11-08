Homem é atropelado ao atravessar fora da faixa em frente à Ufes

O atropelado aconteceu em frente a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, NA manhã desta quinta-feira (8) Crédito: Bernardo Coutinho

Um homem foi atropelado por um Volkswagen UP em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória , por volta de 6h35 da manhã desta quinta-feira (8).

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o homem, um morador de rua, atravessou fora da faixa de pedestres quando foi atingido pelo veículo, que seguia no sentido Serra. Foi o próprio condutor do carro, um estudante de Medicina, que ligou para o Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu), que atendeu a ocorrência.

O motorista disse que seguia na faixa da esquerda e na frente dele tinha um carro maior e, de repente, esse carro freou. Ele jogou o carro para pista do meio para não bater no outro veículo e foi surpreendido pelo pedestre, que atravessou a pista entre os carros.

Ainda de acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o estudante realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. O pedestre sofreu um ferimento na cabeça e foi encaminhado para o Hospital São Lucas, também em Vitória. Ele estava com um documento sem foto, em nome de José Batista, 52 anos.

Devido ao acidente, o trânsito está lento desde a Ponte da Passagem até a Avenida Fernando Ferrari, no sentido Serra. Por volta de 7h30 a Guarda Municipal de Vitória retirou o veículo da via e o trânsito passou a fluir melhor. Uma rota alternativa é passar por dentro do bairro Jardim da Penha para fugir do congestionamento.