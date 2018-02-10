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Tristeza

Homem desaparece ao nadar com amigo na Baía de Vitória

Rapaz, de 33 anos, teria tentado chegar até uma pedra. Bombeiros mergulharam no local para localizar o corpo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2018 às 18:02

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 18:02

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros procuram por corpo de rapaz que desapareceu na baía de Vitória Crédito: Gabriela Singular
Um homem de 33 anos desapareceu na manhã deste sábado, por volta de 9h30, ao pular na Baía de Vitória para nadar até uma pedra com um amigo. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fazem as buscas para tentar localizar a vítima, identificada como Gleydson de São Primo.
Familiares de Gleydson também acompanham os trabalhos no local, que fica na altura do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), na Avenida Beira-Mar, na Capital.
O pai do rapaz, o pastor João Batista Primo, contou que recebeu uma ligação, pela manhã, dizendo que o filho mais velho havia se afogado. Ele foi então para o local. Segundo o pastor, o filho estaria alcoolizado no momento e teria sido alertado pelo amigo para não tentar atravessar o trecho. Ele não ouviu o conselho e acabou pulando na água e desaparecendo minutos depois. 
João Batista disse ainda que o filho é desempregado e mora com a mãe no bairro Ilha de Santa Maria.
Os mergulhadores devem manter as buscas até o final da tarde deste sábado. A correnteza forte prejudica os trabalhos.
Por meio de nota, a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência está em andamento. "Equipes de mergulhadores fazem buscas por um jovem, que segundo a família, tentava fazer travessia nas proximidades do Aquaviário. O outro adolescente que estava junto conseguiu sair da água", diz a nota.
Com informações de Gabriela Singular

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