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Supultamento

Homem atropelado por caminhonete é sepultado em Vila Velha

O acidente aconteceu na última quarta-feira (28). Ele estava internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2019 às 15:36

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 15:36

Corpo de vendedor atropelado é sepultado em Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
O vendedor de jogos atropelado por uma caminhonete no bairro Aribiri, em Vila Velha, foi sepultado neste domingo (1º). Ele estava internado desde o dia do acidente, na última quarta-feira (28), em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória, e morreu na sexta-feira (31). O acidente é investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito.
Marcelo Pansiere Correia, de 50 anos, estava na calçada de um material de construção onde trabalhava vendendo jogos quando foi atingido por uma caminhonete.
Segundo testemunhas, a caminhonete saía da praça do bairro e virou a esquina da rua que fica o material de construção. Na curva, o motorista perdeu o controle do veículo e atingiu a loja e o pedestre. Com a batida, o motorista arremessado para fora do carro. Ele também ficou ferido e foi atendido por outra ambulância.
O corpo do vendedor foi velado no Centro Comunitário do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha e sepultado no cemitério da Ponta da Fruta.
ESTADO DE SAÚDE
Antes da morte de Marcelo, um amigo da família da vítima contou que ele passou por uma transfusão de sangue e por uma longa cirurgia para estancar a hemorragia interna.
O vendedor também tinha sofrido fraturas da cintura para baixo e que Marcelo não voltaria mais a andar. Os médicos avisaram para a família que Marcelo poderia não voltar a andar. Depois de complicações com o estado de saúde, ele morreu.
INVESTIGAÇÃO
Motorista perde controle de caminhonete e atropela homem, em Vila Velha Crédito: Paulo Cordeiro/ TV Gazeta
A Polícia Civil, pela Delegacia de Delitos de Trânsito, está investigando o atropelamento do homem. Questionada, a instituição não passou informações se o motorista do veículo prestou depoimento.
De acordo com a Polícia Militar, trafegar com o veículo em mau estado de conservação dá multa e é infração grave.

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