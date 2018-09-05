Homem agride ex-inquilina por causa de dívidas no ES

De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (), a mulher estava em um bar, quando o acusado chegou, pediu um chope e a chamou para conversar. Ela teria dito que conversaria depois, mas os dois acabaram indo para o lado de fora do estabelecimento. Ao retornarem, o homem começou a xingá-la e afirmar que ela 'não valia nada e que merecia apanhar do marido'. O proprietário do bar teria presenciado quando o suspeito deu um soco no rosto da vítima e ainda bateu o rosto dela contra a parede.