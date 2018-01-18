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Caso Milena Gottardi

Hilário revelou que pai cometeu outros crimes, diz cunhado

O policial civil dizia que esperava o pai completar 70 anos para conseguir algum benefício na pena, segundo irmão da médica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 15:36

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 15:36

Esperidião Carlos Frasson, ex-sogro da médica Milena Gottardi, foi preso acusado de ser um dos mandantes do crime Crédito: Fernando Madeira/ Arquivo
O irmão de Milena Gottardi revelou em depoimento nas audiências do processo pelo assassinato da médica, no Fórum Criminal de Vitória, ter conhecimento de outros crimes cometidos por Esperidião, pai do policial civil Hilário Frasson.
> Veja todo o material exclusivo sobre o Caso Milena
Na ocasião, Douglas Gottardi Tonini afirmou que o próprio Hilário comentava sobre um crime em Pancas cometido pelo pai e pelo tio. Além disso, teve outro crime com o mesmo tio em Ibiraçu, em que Esperidião também foi indicado como mandante, diz o depoimento ao qual o Gazeta Online teve acesso com exclusividade.
Ainda de acordo com o documento, Douglas contou que Hilário dizia que esperava o pai completar 70 anos para conseguir algum benefício na pena.
A lista de delitos não para por aí. No depoimento, o irmão da médica falou que há um tempo o sítio do pai de Hilário havia sido assaltado e, ao ser questionado por ele se estava tudo certo, Hilário respondeu que o pai, Esperidião, já tinha resolvido, que tinha "dado um fim nos caras".
PAIS DE HILÁRIO FORAM PRA CASA DA MÃE DE MILENA APÓS ASSALTO
Com relação ao assalto no sítio de Esperidião, a mãe de Milena, Zilca Gottardi, revelou, durante a audiência no Fórum Criminal de Vitória que, na ocasião do crime, a médica teria dito ao sogro que a parte de cima da casa da mãe estava vazia, e que Esperidião e a sogra poderiam ficar durante esse período na residência após o assalto.
OUTRO LADO
A reportagem do Gazeta Online procurou a defesa de Esperidião. O advogado Hiran Luis Silva não atendeu as ligações, mas disse, por meio do aplicativo Whatsapp que não existe nenhuma revelação e que os informantes "colocam o que pensam" e que "essa declaração não tem linha alguma com o que se apura nos autos".
A defesa de Hilário, Homero Mafra, disse que, quanto aos crimes praticados pelo pai do policial civil, Esperidião Frasson, "não há nada que envolva Hilário". 

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