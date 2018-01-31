Hilário bebia demais e tinha esperança de reatar com Milena

Crédito: Paulo Cordeiro | Arquivo | TV Gazeta

Em depoimentos no Fórum Criminal de Vitória, nesta terça-feira (30), as testemunhas intimadas pela defesa de Hilário Frasson  acusado de ser um dos mandantes da morte de Milena Gottardi  relataram que o consumo excessivo de álcool por parte do policial foi um dos motivos que levaram à separação da médica. O Gazeta Online teve acesso com exclusividade às falas das testemunhas.

Um amigo que chegou a trabalhar com Hilário, quando o réu era assessor no Tribunal de Justiça, relatou que houve desgaste no relacionamento de Milena e Frasson em razão do excesso de bebida alcoólica. Sobre algumas questões da carta de Milena , não fiquei surpreso, a exemplo da mania de limpeza e problemas, em duas oportunidades, em razão do excesso de bebida alcoólica, disse a testemunha.

Um outro amigo do policial civil que também depôs como testemunha intimada pela defesa contou que Milena reprovava o comportamento de Hilário quando bebia, disse.

As testemunhas também chegaram a relatar sobre o processo de separação. Eles diziam que a intenção do policial era buscar a reconciliação. A todo momento ele desejava que isso ocorresse. Hilário procurou advogados a fim de evitar a separação, relatou uma das pessoas ouvidas no Fórum Criminal de Vitória.