Hemoes tem atendimento suspenso após confusão com policial rodoviário federal Crédito: Patrícia Scalzer

O atendimento no Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes) foi suspenso neste sábado (9) após uma confusão envolvendo um policial rodoviário federal, durante doação de sangue.

Hemoes tem atendimento suspenso após confusão com policial rodoviário federal Crédito: Whatsapp/Gazeta Online

De acordo com testemunhas, o policial foi impedido de doar sangue por razão ainda desconhecida no final da manhã. Revoltado com isso, ele teria dito que tinha "alergia a arma", colocando-a sobre a mesa e completando que não iria atirar.

Sentindo-se coagida, a médica chamou a Polícia Militar já que o policial rodoviário se recusava a sair do local de atendimento.

"Ele foi classificado inapto para doar sangue. Aí, ele quis argumentar que ele poderia doar sangue, que o problema dele é uma mera alergia", explica o delegado Kleisson Pinto. "Ele mostrou a alergia na mão e na cintura. Quando ele mostrou a alergia na cintura, ele falou que era policial e que iria tirar a arma. Assim, ele colocou a arma em cima da mesa. A médica se sentiu ameaçada e ele falou que não ia sair da sala", completa.





De acordo com Kleisson, a médica acionou a segurança do posto, que não conseguiu resolver o problema e chamou a PM. "A PM tentou resolver a situação até que chegou a corregedoria dele e ele resolveu sair. Ele apareceu com sinal claro de perturbação mental. Mas eu não posso afirmar que ele tenha problemas mentais", detalha o delegado.

Por volta de 13h30, a policial rodoviário federal saiu pelos fundos do Hemoes e foi encaminhado para o DPJ de Vitória em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. A médica não chegou a prestar queixa contra o policial rodoviário federal mas, como se trata de um funcionário público, o delegado foi obrigado a registrar a ocorrência. O policial foi solto após prestar depoimento e assinar um termo circunstanciado.

Por meio de nota, a PRF informou que o caso está sendo acompanhado pela direção do órgão no Estado. De acordo com as apurações iniciais, houve um mal entendido durante o atendimento.

"O servidor compareceu ao local para doação de sangue, atendendo a pedido de outro servidor, informou que fez uso de medicamento injetável para alergia e, ao mostrar o local da aplicação, colocou sua arma sobre a mesa da atendente que, em reação normal devido aos recentes casos noticiados de agressões a funcionários de unidades de saúde, acionou a Polícia Militar. O servidor da PRF, em atendimento ao devido processo legal, compareceu no DPJ de Vitória para os esclarecimentos. Salientamos que a PRF detém imenso apreço pelo serviço prestado pelo Hemoes, com o qual realizamos ações conjuntas para incentivo ao abastecimento de sangue, sendo nossos servidores doadores contumazes, inexistindo histórico de desrespeito ou de adoção de violência entre as instituições. A PRF ainda, quando solicitado, realiza a segurança das equipes em missão no ônibus do Hemoes.", finalizou a nota

ATENDIMENTO