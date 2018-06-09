Hemoes tem atendimento suspenso após confusão com policial rodoviário

O atendimento no Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes) foi suspenso neste sábado (9) após uma confusão envolvendo um policial rodoviário federal, durante doação de sangue.
De acordo com testemunhas, o policial foi impedido de doar sangue por razão ainda desconhecida no final da manhã. Revoltado com isso, ele teria dito que tinha "alergia a arma", colocando-a sobre a mesa e completando que não iria atirar.
Sentindo-se coagida, a médica chamou a Polícia Militar já que o policial rodoviário se recusava a sair do local de atendimento.
"Ele foi classificado inapto para doar sangue. Aí, ele quis argumentar que ele poderia doar sangue, que o problema dele é uma mera alergia", explica o delegado Kleisson Pinto. "Ele mostrou a alergia na mão e na cintura. Quando ele mostrou a alergia na cintura, ele falou que era policial e que iria tirar a arma. Assim, ele colocou a arma em cima da mesa. A médica se sentiu ameaçada e ele falou que não ia sair da sala", completa.
De acordo com Kleisson, a médica acionou a segurança do posto, que não conseguiu resolver o problema e chamou a PM. "A PM tentou resolver a situação até que chegou a corregedoria dele e ele resolveu sair. Ele apareceu com sinal claro de perturbação mental. Mas eu não posso afirmar que ele tenha problemas mentais", detalha o delegado.
Por volta de 13h30, a policial rodoviário federal saiu pelos fundos do Hemoes e foi encaminhado para o DPJ de Vitória em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. A médica não chegou a prestar queixa contra o policial rodoviário federal mas, como se trata de um funcionário público, o delegado foi obrigado a registrar a ocorrência. O policial foi solto após prestar depoimento e assinar um termo circunstanciado.
Por meio de nota, a PRF informou que o caso está sendo acompanhado pela direção do órgão no Estado. De acordo com as apurações iniciais, houve um mal entendido durante o atendimento.
"O servidor compareceu ao local para doação de sangue, atendendo a pedido de outro servidor, informou que fez uso de medicamento injetável para alergia e, ao mostrar o local da aplicação, colocou sua arma sobre a mesa da atendente que, em reação normal devido aos recentes casos noticiados de agressões a funcionários de unidades de saúde, acionou a Polícia Militar. O servidor da PRF, em atendimento ao devido processo legal, compareceu no DPJ de Vitória para os esclarecimentos. Salientamos que a PRF detém imenso apreço pelo serviço prestado pelo Hemoes, com o qual realizamos ações conjuntas para incentivo ao abastecimento de sangue, sendo nossos servidores doadores contumazes, inexistindo histórico de desrespeito ou de adoção de violência entre as instituições. A PRF ainda, quando solicitado, realiza a segurança das equipes em missão no ônibus do Hemoes.", finalizou a nota
ATENDIMENTO
A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) informou que o atendimento ficou suspenso por duas horas e voltou ao normal no Hemoes. De acordo com a Sesa, o local funciona todos os dias das 7h às 19h, com cadastro de doador até as 18h20.