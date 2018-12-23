Hemoes suspende atendimento por falta de energia

Hemoes tem atendimento suspenso Crédito: Patrícia Scalzer

Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória, comunicou na tarde deste domingo (23) que o atendimento da unidade foi suspenso. O motivo foi a falta de energia no Hospital Cassiano Antônio de Moraes (Hucam). A direção do, em, comunicou na tarde deste domingo (23) que o atendimento da unidade foi suspenso. O motivo foi a falta de energia no

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), os atendimentos serão retomados nesta segunda-feira (24), das 7 às 19h horas, com cadastro até às 18h20. O Hemoes fica na Avenida Marechal Campos, nº 1.468, em Maruípe, Vitória.

O Hucam, por outro lado, nega que tenha sido atingido por falta de energia. "Houve uma interrupção programada de fornecimento em alguns setores para modernização das instalações elétricas no hospital, devidamente comunicada ao longo da semana, sem prejuízo dos nossos atendimentos", esclarece por meio de nota.