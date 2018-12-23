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Comunicado

Hemoes suspende atendimento por falta de energia

A Sesa informou que os atendimentos serão retomados nesta segunda-feira (24) a partir das 7 horas

Publicado em 23 de Dezembro de 2018 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2018 às 17:14
Hemoes tem atendimento suspenso Crédito: Patrícia Scalzer
A direção do Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória, comunicou na tarde deste domingo (23) que o atendimento da unidade foi suspenso. O motivo foi a falta de energia no Hospital Cassiano Antônio de Moraes (Hucam).
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), os atendimentos serão retomados nesta segunda-feira (24), das 7 às 19h horas, com cadastro até às 18h20. O Hemoes fica na Avenida Marechal Campos, nº 1.468, em Maruípe, Vitória.
O Hucam, por outro lado, nega que tenha sido atingido por falta de energia. "Houve uma interrupção programada de fornecimento em alguns setores para modernização das instalações elétricas no hospital, devidamente comunicada ao longo da semana, sem prejuízo dos nossos atendimentos", esclarece por meio de nota.
A EDP Escelsa informou que a falta de energia é por conta de uma ocorrência na instalação interna do Hemoes.

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