Helicóptero é acionado para conter incêndio em Viana; veja vídeo

Filmagem mostra fumaça após incêndio em Viana Crédito: Odair José Fonseca Ferreira/Internauta

Um incêndio em área de vegetação assustou moradores de Viana na tarde deste sábado (2). Para conter as chamas, um helicóptero do Notaer foi acionado.

O incêndio começou por volta das 15h30 e, por volta das 18h, uma equipe do Corpo de Bombeiros ainda trabalhava no combate às chamas. De acordo com os Bombeiros, o incêndio é em uma área de vegetação, na região de Areinha.

Acionado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros também informou que ninguém ficou ferido e nenhuma edificação foi atingida. A área do incêndio está próxima de uma termoelétrica.