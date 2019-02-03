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Vegetação

Helicóptero é acionado para conter incêndio em Viana; veja vídeo

Local de incêndio fica próximo a uma termoelétrica, na região de Areinha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2019 às 21:12

Publicado em 02 de Fevereiro de 2019 às 21:12

Filmagem mostra fumaça após incêndio em Viana Crédito: Odair José Fonseca Ferreira/Internauta
Um incêndio em área de vegetação assustou moradores de Viana na tarde deste sábado (2). Para conter as chamas, um helicóptero do Notaer foi acionado.
O incêndio começou por volta das 15h30 e, por volta das 18h, uma equipe do Corpo de Bombeiros ainda trabalhava no combate às chamas. De acordo com os Bombeiros, o incêndio é em uma área de vegetação, na região de Areinha.
>Incêndio destrói casa no interior de Linhares
Acionado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros também informou que ninguém ficou ferido e nenhuma edificação foi atingida. A área do incêndio está próxima de uma termoelétrica.
O telespectador da TV Gazeta Odair José Fonseca Ferreira filmou a cena a fumaça, que estava muito alta.

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