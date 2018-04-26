Hartung: 'A violência é muito desafiadora'

Paulo Hartung comentou pesquisas sobre crianças fora da escola e homicídios Crédito: Leonardo Duarte/Secom-es

O governo do Estado anunciou nesta quarta-feira (25) mais uma etapa da parceria com prefeituras para investir na educação infantil. A cooperação é necessária para atender a uma demanda por vagas em creches públicas mas, na outra ponta, o Espírito Santo aparece como líder no ranking de jovens fora da escola. Questionado sobre o assunto, o governador Paulo Hartung falou de iniciativas da sua administração para enfrentar esse e outros problemas. Nesta entrevista, governador ainda rebate pesquisas sobre homicídios e educação e diz que a violência é muito desafiadora.

Pesquisa da Fundação Abrinq aponta que o Espírito Santo tem, proporcionalmente, o maior número de jovens de 15 e 17 anos fora da escola, no Sudeste. Quais as iniciativas para mudar esse quadro?

O Estado é pioneiro em um programa inovador no país, que tem como foco justamente o jovem que está fora da escola. Se olhar o Brasil inteiro, há jovens fora da escola. A diferença do Estado é que temos política para chegar a esses jovens: o programa Ocupação Social. Fizemos uma pesquisa com os jovens e, a partir dela, foi montado o programa que leva qualificação profissional, cultura, esporte, acesso a novas tecnologias, resumidamente, leva oportunidades. É nisso que estamos trabalhando com afinco e, se olhar as primeiras estatísticas nos bairros que estamos trabalhando, até no quesito violência vemos diminuição. A violência é muito desafiadora nesse mundo que vivemos.

A propósito, outro cenário apresentado pela Abrinq é o Espírito Santo em 2º lugar no ranking dos Estados que mais matam jovens até 19 anos.

É o trabalho que estamos fazendo. O Ocupação Social não está só nos bairros da Grande Vitória, está em Colatina, Linhares, em Cachoeiro de Itapemirim, espalhado no Estado e precisa permanecer. Melhor maneira de evitar que o jovem vá para as drogas e, às vezes, evolua para o mundo crime, é justamente abrindo uma janela e uma porta de oportunidade para ele.

A Fundação também revelou que o Estado tem mais de 400 mil crianças na pobreza. Que políticas têm sido adotadas pelo governo?

O Estado tem bolsa complementar ao Bolsa Família e somos um dos poucos Estados que cofinancia a assistência social no país. Junto disso estamos alavancando o desenvolvimento nas diversas áreas: agricultura, indústria, comércio, serviços. Se o Estado se desenvolve, gera empregos qualificados e melhora a renda como um todo. É um amplo programa social e, veja: fizemos um ajuste fiscal duro e nenhum programa desse foi tocado porque todos tiveram sentido de prioridade.

Em outro estudo, apresentado pela Instituição Fiscal Independente (IFI), o Estado aparece como o terceiro com maior corte de investimentos no país.

Quando veio a crise nacional, pegou igualmente as 27 unidades da federação com muita força. Essa crise atual do país é a principal recessão da nossa história. E ainda tivemos que conviver nesse período com a crise hídrica prolongada, a do petróleo e gás e a paralisação da Samarco que, sozinha, significa 5% do nosso PIB. Mas, com tudo isso, mantivemos as contas em dia, os programas sociais e criamos outros: Escola Viva, o Pacto pela Educação, o Jovem de Futuro; potencializamos o Reflorestar; colocamos o Águas e Paisagem para rodar na questão da coleta e tratamento de esgoto; criamos o Rede Cuidar e o Ocupação Social. Isso é sentido de prioridade, ver o que é principal numa hora em que o dinheiro encolheu tanto.

O arrocho continua?

Claro que não! Os investimentos desde o ano passado voltaram. Evidente que são seletivos, a gente não pode dar passo maior que a perna, mas desde quando começou a crescer receita de novo, os investimentos voltaram e este ano estão significativos, com possibilidade de fazer mais de R$ 1 bi de investimentos.

A pesquisa relaciona os picos de investimento a períodos pré-eleitorais. Os investimentos têm relação com o momento político?

Tem que ter muita má vontade, má-fé para não ver o que passamos, como administramos o que passamos, e como conseguimos sair na frente. Não vamos olhar o Rio e fazer uma comparação com o Estado? Todos dois dependem da indústria do petróleo e gás. Por que eles afundaram e nós não? Estou falando do Rio, mas poderia pegar um conjunto de estados. É só comparar, se tiver boa vontade, se não for luta política por luta política. Vamos olhar as coisas boas do Estado. Temos problemas e vamos continuar enfrentando para melhorar nosso Estado.

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