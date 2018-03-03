'Há mais fuzis e armas de guerra no Rio do que no resto do Brasil'

Na última segunda-feira (26), o presidente Michel Temer assinou a medida provisória que cria o Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Quem assumiu a pasta foi o então ministro da Defesa, Raul Jungmann.

A iniciativa vem na esteira da intervenção federal no Rio de Janeiro, aprovada pelo Senado no dia 21 de fevereiro e que vem gerando uma série de controvérsias entre especialistas no assunto.

Ex-secretário nacional de Segurança Pública e hoje consultor da área, o coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo José Vicente da Silva Filho conversou com exclusividade com o Gazeta Online sobre as ações de enfrentamento à violência no país, especialmente no território fluminense.

Favorável à criação da pasta, ele defende que é possível realizar algumas ações ainda neste ano, mesmo com pouca verba, mas que somente a partir do próximo governo é que as medidas serão mais efetivas.

Sobre o reforço na segurança das divisas adotado por estados vizinhos ao Rio, José Vicente considera um exagero. É ridícula essa noção de que o bandido vai colocar as coisas em uma mala e sair por aí, diz.

No entanto, ele acrescenta que estratégias conjuntas, por meio de núcleos de inteligência, são bem-vindas. Os estados do Rio, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo deveriam estar há muito tempo trocando figurinhas.

O senhor é a favor da criação do Ministério da Segurança Pública? Por quê?

Sim, porque a segurança do país precisa de uma coordenação. Atualmente, cada instituição está fazendo seus planos separadamente, correndo em uma via. Eu fui secretário nacional de Segurança Pública e sentia isso. O ministro tinha uma força política que o secretário não tinha. Ele tem acesso ao presidente, pode fazer avançar as questões das leis, distribuir as verbas. É muito mais fácil trabalhar e fazer os projetos acontecerem enquanto ministro do que enquanto secretário. Na secretaria, lembro que às vezes precisava de aconselhamento jurídico e tinha que entrar numa fila, tudo era mais demorado.

De que forma as ações ganham agilidade, separando a segurança do Ministério da Justiça?

O ministro da Justiça tem tantas áreas para cobrir, às vezes tantas outras prioridades, que a questão da Segurança Pública não é o foco principal. Por isso acredito que a criação do ministério vai dar mais agilidade para as questões que preocupam muito a população.

O que achou da nomeação de Jungmann?

Ele já tem relacionamento com várias áreas do governo e tem uma postura política muito positiva, ética e cuidadosa. Jungmann já vinha se envolvendo muito em algumas questões em alguns estados do Nordeste e no próprio Rio de Janeiro. Ele já tinha um bom relacionamento com o setor de segurança pública.

O senhor acredita que era necessária uma intervenção federal no Rio?

Em maio do ano passado, em uma entrevista, defendi essa intervenção. É verdade que fui pego de surpresa com o decreto, me pareceu um pouco precipitado. Mas, ao mesmo tempo, a segurança pública no Rio de Janeiro tinha partido para um lado que não tinha muito jeito. A questão é que o Rio de Janeiro não pode ser medido só pelo índice de violência. Olhando por esse ângulo, há estados mais violentos. Lá o problema é outro. É um estado em que 843 comunidades são dominadas por bandidos. Há mais fuzis e armas de guerra no Rio de Janeiro do que em todos os outros estados do Brasil juntos. Além disso, há um problema sério de má distribuição da polícia. No Leblon, há um policial para cada 400 habitantes; em Belford Roxo, uma região violenta do subúrbio do Rio, há um policial para cada 1,8 mil. É preciso ainda cuidar da questão da corrupção dentro da polícia. São muitas as questões para serem resolvidas no Rio.

O que tem achado da atuação dos militares até o momento?

Até agora não houve muitas ações de fato, pois o interventor tem que tomar muito cuidado para lidar com as divergências entre as polícias civil e militar. Não dá para começar agindo, é preciso avaliar a situação primeiro.

Os estados do Nordeste, com índices de violência até maiores do que os do Rio, precisarão de uma intervenção também?

De forma alguma. Nos estados do Nordeste, o que temos é a criminalidade comum. É o assalto na rua, roubo de carro, furto, casa arrombada. Lidar com esse tipo de criminalidade comum é uma incumbência das polícias dos estados. Não é para enviar Exército, Força Nacional. Se você tem 20 mil policiais e envia mais 150 da Força Nacional, não vai fazer muita diferença. É preciso remanejar, se organizar para resolver esse tipo de crime.

Onde os governos erram na segurança pública? Como avançar?

Os governos estaduais erram na administração das polícias. Como São Paulo reduz crimes com um tamanho de efetivo e em outros lugares, com número similar, eles aumentam? As polícias, civil e militar, não se entendem. A presença da força de segurança é mal distribuída, as escalas de trabalho são generosíssimas. Tem policial que trabalha 12 hora e folga 72h.

O ideal seria a criação de núcleos de inteligência em cada estado?

Sim, porque a inteligência serve para reunir informações, prever possíveis movimentações de grupos criminosos organizados. Para funcionar, o núcleo tem que estar dentro do gabinete do secretário de Segurança e tem que ser formado por agentes da PM e da PC. É preciso também uma ligação direta com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A grande questão é que, além de haver uma discrepância de métodos entre os setores de inteligência dos estados, eles não se comunicam. Isso dificulta muito a efetividade.

O tráfico é o maior problema da segurança pública dos estados?

De forma alguma. Os crimes relacionados ao tráfico de drogas, disputas por territórios de vendas e acerto de contas entre traficantes devem corresponder a cerca de 30% do total de crimes de um estado. O restante são os crimes comuns. São as mortes na madrugada de sábado em um bar, é o roubo de carro, o assalto. No Rio de Janeiro, esse percentual pode até ser um pouco maior, chegar a 40% dos crimes, mas não mais do que isso.

As críticas são de que o novo ministério não tem verba e que pioraria as contas públicas. O que o senhor pensa?

Há muitas ações que podem ser feitas com pouca verba. Você pode fazer treinamento, que é barato. O que não vai dar para fazer é comprar material, armamentos, viaturas. Na realidade, nesse governo não há mais o que fazer a não ser criar o ministério e passar para o próximo. Aí vai entrar no orçamento, ter verba.

Os estado vizinhos têm preparado um aparato de proteção nas divisas com o Rio. Como o senhor avalia essa atitude?