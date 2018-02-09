Guia para curtir o carnaval no ES: tempo, praias e o que funciona

Gazeta Online preparou um guia para deixar você informado sobre tudo que vai rolar no A folia já começou e opreparou um guia para deixar você informado sobre tudo que vai rolar no carnaval . Praias para curtir ou impróprias para banho, o que funciona no feriado e lista de blocos são alguns exemplos. Prepare a fantasia e divirta-se!

PREVISÃO DO TEMPO

Domingo de sol e movimento de pessoas na Praia da Costa Crédito: Ricardo Medeiros

Abram alas para o final de semana mais festejado do país! A chuva deu uma refrescada nos capixabas na última semana e prometia ficar para o carnaval. Porém, para tranquilizar os foliões de rua e quem quer curtir uma praia, o feriado promete, de acordo com o Climatempo, ser de sol e calor para todo o Espírito Santo. Leia a previsão completa

BLOCOS

Bloco BatuQdelas desfila na segunda-feira em Vitória Crédito: Barbara Zanett/Divulgação

DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS

Bailinho de Carnaval Shopping Vila Velha em 2017 Crédito: Divulgação/Shopping Vila Velha

Se até bem pouco tempo atrás a criançada não tinha vez para pular carnaval, em 2018 os pequenos terão mais opções para curtir junto com os pais. Bailinho, blocos, marchinha e brincadeiras estão na lista de atrações voltadas para as crianças. Veja o que fazer

PRAIAS PARA CURTIR

Praia do Morcego, em Guarapari Crédito: Vanda Lopes

PRAIAS IMPRÓPRIAS

Crédito: Marcelo Prest

O carnaval começa neste sábado (10), mas quem for curtir a folia em Vitória não vai poder se refrescar no mar. Todas as praias da Capital estão impróprias ou interditadas para banho . Foi o que mostrou a classificação de balneabilidade divulgada pela prefeitura de Vitória na tarde dessa quinta-feira (07). Os resultados, que mostram os 26 pontos inadequados para banho, valem até a próxima quinta-feira, dia 16. De acordo a prefeitura, a situação foi provocada por conta do excesso de chuvas.

O QUE ABRE E O QUE FECHA

Movimento em supermercado em Vitória: recuperação da economia brasileira está alavancando as vendas no setor Crédito: Gazeta Online

Com o final de semana oficial da folia se aproximando, a programação de muitos estabelecimentos e órgãos públicos da Grande Vitória muda durante o carnaval. Nas prefeituras, por exemplo, apenas serviços essenciais serão mantidos entre segunda (12) e quarta-feira (14), e os bancos, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não abrem na segunda e na terça.

RESTAURANTES ABERTOS

A arquiteta Luiza Salles e a amiga, Marcela, decidiram ficar em Vitória e escolheram sandubas para o menu Crédito: Fernando Madeira

Muitos foliões vão ficar em Vitória durante o feriado. Também há aqueles que não abrem mão de desfrutar a relativa calmaria em alguns pontos da Grande Vitória durante os quatro dias de folga. Mas aí bate a dúvida: onde comer algo diferente?

Alguns endereços muito concorridos da nossa região metropolitana escolhem a folga durante o feriadão, como é o caso do Bacalhauzinho, do Aleixo, do Huntys e do Gol Burger, por exemplo.

Mas também existem outros redutos que estarão com as cozinhas a todo vapor durante a festa de Momo. Há locais que funcionarão em dois, três ou até durante os quatro dias da badalação. Confira

COMO TIRAR O GLITTER

Crédito: Reprodução

ROTEIROS

Estação Ferroviária de Matilde Crédito: Divulgação/PMAC

Carnaval é sinônimo de agito e aglomeração. Mas o feriado também está para agradar gregos e troianos. É que dá para cair na folia ou apostar no bloco de espuma feito para deitar, também conhecido como colchão. Afinal, de ferro não fomos feitos e descansar é preciso. Preferências à parte, de Norte a Sul do Espírito Santo dá para se divertir dos dois jeitos, já que as cidades mais badaladas e as mais sossegadas têm opções de bloquinhos e passeios tranquilos, que podem ser feitos até em família. Veja o que fazer

MAQUIAGEM

Maquiagem de sereia com brilho e iluminador para o carnaval; técnica usa meia arrastão para criar o efeito Crédito: Pedro Permuy

Cílios de Led Crédito: Youtube/Niina Secrets

Mas se você quiser ousar um pouco mais. Se ligue que tem adereço novo tomando conta das maquiagens neste ano: os cílios de led

MODA

Fantasia de unicórnio Crédito: Instagram/reusevha

Serra - Lorena Breciane (esquerda), Lara Breciane (centro) e Mariana Pietra vão apostar na fantasia de sereia para o Carnaval 2018 Crédito: Vitor Jubini

o Gazeta Online antecipou as tendências para a folia. Entre elas, estão a sereia e os super-heróis. Se você quiser fugir do clichê,Entre elas, estão a sereia e os super-heróis.

RESPEITO