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Guia para curtir o carnaval no ES: tempo, praias e o que funciona

Prepare a fantasia e divirta-se!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 13:53

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 13:53

A folia já começou e o Gazeta Online preparou um guia para deixar você informado sobre tudo que vai rolar no carnaval. Praias para curtir ou impróprias para banho, o que funciona no feriado e lista de blocos são alguns exemplos. Prepare a fantasia e divirta-se!
PREVISÃO DO TEMPO
Domingo de sol e movimento de pessoas na Praia da Costa Crédito: Ricardo Medeiros
Abram alas para o final de semana mais festejado do país! A chuva deu uma refrescada nos capixabas na última semana e prometia ficar para o carnaval. Porém, para tranquilizar os foliões de rua e quem quer curtir uma praia, o feriado promete, de acordo com o Climatempo, ser de sol e calor para todo o Espírito Santo. Leia a previsão completa.
BLOCOS 
Bloco BatuQdelas desfila na segunda-feira em Vitória Crédito: Barbara Zanett/Divulgação
O carnaval chegou e agora é hora de se jogar na folia. Para os que vão passar o feriadão no Estado, a notícia é boa. Mais de 400 atrações espalhadas pelo Espírito Santo prometem agitar a festa dos foliões.
DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS
Bailinho de Carnaval Shopping Vila Velha em 2017 Crédito: Divulgação/Shopping Vila Velha
Se até bem pouco tempo atrás a criançada não tinha vez para pular carnaval, em 2018 os pequenos terão mais opções para curtir junto com os pais. Bailinho, blocos, marchinha e brincadeiras estão na lista de atrações voltadas para as crianças. Veja o que fazer.
PRAIAS PARA CURTIR
Praia do Morcego, em Guarapari Crédito: Vanda Lopes
Carnaval e praia são uma combinação perfeita. Por isso, selecionamos quatros destinos em Guarapari para você aproveitar no feriado. Veja o roteiro que passa pela Praia dos Adventistas, Três Praias, Praia do Morcego e da Aldeia.
PRAIAS IMPRÓPRIAS
Crédito: Marcelo Prest
O carnaval começa neste sábado (10), mas quem for curtir a folia em Vitória não vai poder se refrescar no mar. Todas as praias da Capital estão impróprias ou interditadas para banho. Foi o que mostrou a classificação de balneabilidade divulgada pela prefeitura de Vitória na tarde dessa quinta-feira (07). Os resultados, que mostram os 26 pontos inadequados para banho, valem até a próxima quinta-feira, dia 16. De acordo a prefeitura, a situação foi provocada por conta do excesso de chuvas. 
O QUE ABRE E O QUE FECHA
Movimento em supermercado em Vitória: recuperação da economia brasileira está alavancando as vendas no setor Crédito: Gazeta Online
Com o final de semana oficial da folia se aproximando, a programação de muitos estabelecimentos e órgãos públicos da Grande Vitória muda durante o carnaval. Nas prefeituras, por exemplo, apenas serviços essenciais serão mantidos entre segunda (12) e quarta-feira (14), e os bancos, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não abrem na segunda e na terça.
Se você não vai viajar e pretende curtir a folia em casa, confira os horários especiais de shoppings, supermercados e outros serviços.
RESTAURANTES ABERTOS
A arquiteta Luiza Salles e a amiga, Marcela, decidiram ficar em Vitória e escolheram sandubas para o menu Crédito: Fernando Madeira
Muitos foliões vão ficar em Vitória durante o feriado. Também há aqueles que não abrem mão de desfrutar a relativa calmaria em alguns pontos da Grande Vitória durante os quatro dias de folga. Mas aí bate a dúvida: onde comer algo diferente?
Alguns endereços muito concorridos da nossa região metropolitana escolhem a folga durante o feriadão, como é o caso do Bacalhauzinho, do Aleixo, do Huntys e do Gol Burger, por exemplo.
Mas também existem outros redutos que estarão com as cozinhas a todo vapor durante a festa de Momo. Há locais que funcionarão em dois, três ou até durante os quatro dias da badalação. Confira.
COMO TIRAR O GLITTER
Crédito: Reprodução
Glitter e Carnaval têm tudo a ver. Mas depois do fim das festas a hora de remover o glitter do corpo é um verdadeiro desafio. Vestígios, espalhados pelo corpo, não faltam nessa época! Confira, então, as dicas imbatíveis da comentarista Lucy Mizael para remover esse produto do corpo.
ROTEIROS 
Estação Ferroviária de Matilde Crédito: Divulgação/PMAC
Carnaval é sinônimo de agito e aglomeração. Mas o feriado também está para agradar gregos e troianos. É que dá para cair na folia ou apostar no bloco de espuma feito para deitar, também conhecido como colchão. Afinal, de ferro não fomos feitos e descansar é preciso. Preferências à parte, de Norte a Sul do Espírito Santo dá para se divertir dos dois jeitos, já que as cidades mais badaladas e as mais sossegadas têm opções de bloquinhos e passeios tranquilos, que podem ser feitos até em família. Veja o que fazer.
MAQUIAGEM
Maquiagem de sereia com brilho e iluminador para o carnaval; técnica usa meia arrastão para criar o efeito Crédito: Pedro Permuy
Maquiadores fizeram tutoriais com dicas exclusivas para o Gazeta Online; veja os vídeos, comece a treinar e dê o seu toque pessoal à produção
Cílios de Led Crédito: Youtube/Niina Secrets
Mas se você quiser ousar um pouco mais. Se ligue que tem adereço novo tomando conta das maquiagens neste ano: os cílios de led.
MODA
Fantasia de unicórnio Crédito: Instagram/reusevha
A moda este ano é a fantasia do unicórnio. O Google trouxe uma lista de fantasias mais procuradas para a folia deste ano.
Serra - Lorena Breciane (esquerda), Lara Breciane (centro) e Mariana Pietra vão apostar na fantasia de sereia para o Carnaval 2018 Crédito: Vitor Jubini
Se você quiser fugir do clichê, o Gazeta Online antecipou as tendências para a folia. Entre elas, estão a sereia e os super-heróis.
RESPEITO
Paquera no carnaval Crédito: Ilustração/Arabson
Respeito sempre, por favor! É péssimo deixar um homem ou uma mulher sem graça com uma cantada ruim ou numa situação constrangedora. Confira as dicas para se dar bem na paquera neste carnaval.

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