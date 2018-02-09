Guia para curtir o carnaval no ES: tempo, praias e o que funciona

A folia já começou e o Gazeta Online preparou um guia para deixar você informado sobre tudo que vai rolar no carnaval. Praias para curtir ou impróprias para banho, o que funciona no feriado e lista de blocos são alguns exemplos. Prepare a fantasia e divirta-se!
PREVISÃO DO TEMPO
Abram alas para o final de semana mais festejado do país! A chuva deu uma refrescada nos capixabas na última semana e prometia ficar para o carnaval. Porém, para tranquilizar os foliões de rua e quem quer curtir uma praia, o feriado promete, de acordo com o Climatempo, ser de sol e calor para todo o Espírito Santo. Leia a previsão completa.
BLOCOS
O carnaval chegou e agora é hora de se jogar na folia. Para os que vão passar o feriadão no Estado, a notícia é boa. Mais de 400 atrações espalhadas pelo Espírito Santo prometem agitar a festa dos foliões.
DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS
Se até bem pouco tempo atrás a criançada não tinha vez para pular carnaval, em 2018 os pequenos terão mais opções para curtir junto com os pais. Bailinho, blocos, marchinha e brincadeiras estão na lista de atrações voltadas para as crianças. Veja o que fazer.
PRAIAS PARA CURTIR
Carnaval e praia são uma combinação perfeita. Por isso, selecionamos quatros destinos em Guarapari para você aproveitar no feriado. Veja o roteiro que passa pela Praia dos Adventistas, Três Praias, Praia do Morcego e da Aldeia.
PRAIAS IMPRÓPRIAS
O carnaval começa neste sábado (10), mas quem for curtir a folia em Vitória não vai poder se refrescar no mar. Todas as praias da Capital estão impróprias ou interditadas para banho. Foi o que mostrou a classificação de balneabilidade divulgada pela prefeitura de Vitória na tarde dessa quinta-feira (07). Os resultados, que mostram os 26 pontos inadequados para banho, valem até a próxima quinta-feira, dia 16. De acordo a prefeitura, a situação foi provocada por conta do excesso de chuvas.
O QUE ABRE E O QUE FECHA
Com o final de semana oficial da folia se aproximando, a programação de muitos estabelecimentos e órgãos públicos da Grande Vitória muda durante o carnaval. Nas prefeituras, por exemplo, apenas serviços essenciais serão mantidos entre segunda (12) e quarta-feira (14), e os bancos, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não abrem na segunda e na terça.
Se você não vai viajar e pretende curtir a folia em casa, confira os horários especiais de shoppings, supermercados e outros serviços.
RESTAURANTES ABERTOS
Muitos foliões vão ficar em Vitória durante o feriado. Também há aqueles que não abrem mão de desfrutar a relativa calmaria em alguns pontos da Grande Vitória durante os quatro dias de folga. Mas aí bate a dúvida: onde comer algo diferente?
Alguns endereços muito concorridos da nossa região metropolitana escolhem a folga durante o feriadão, como é o caso do Bacalhauzinho, do Aleixo, do Huntys e do Gol Burger, por exemplo.
Mas também existem outros redutos que estarão com as cozinhas a todo vapor durante a festa de Momo. Há locais que funcionarão em dois, três ou até durante os quatro dias da badalação. Confira.
COMO TIRAR O GLITTER
Glitter e Carnaval têm tudo a ver. Mas depois do fim das festas a hora de remover o glitter do corpo é um verdadeiro desafio. Vestígios, espalhados pelo corpo, não faltam nessa época! Confira, então, as dicas imbatíveis da comentarista Lucy Mizael para remover esse produto do corpo.
ROTEIROS
Carnaval é sinônimo de agito e aglomeração. Mas o feriado também está para agradar gregos e troianos. É que dá para cair na folia ou apostar no bloco de espuma feito para deitar, também conhecido como colchão. Afinal, de ferro não fomos feitos e descansar é preciso. Preferências à parte, de Norte a Sul do Espírito Santo dá para se divertir dos dois jeitos, já que as cidades mais badaladas e as mais sossegadas têm opções de bloquinhos e passeios tranquilos, que podem ser feitos até em família. Veja o que fazer.
MAQUIAGEM
Maquiadores fizeram tutoriais com dicas exclusivas para o Gazeta Online; veja os vídeos, comece a treinar e dê o seu toque pessoal à produção.
Mas se você quiser ousar um pouco mais. Se ligue que tem adereço novo tomando conta das maquiagens neste ano: os cílios de led.
MODA
A moda este ano é a fantasia do unicórnio. O Google trouxe uma lista de fantasias mais procuradas para a folia deste ano.
Se você quiser fugir do clichê, o Gazeta Online antecipou as tendências para a folia. Entre elas, estão a sereia e os super-heróis.
RESPEITO
Respeito sempre, por favor! É péssimo deixar um homem ou uma mulher sem graça com uma cantada ruim ou numa situação constrangedora. Confira as dicas para se dar bem na paquera neste carnaval.