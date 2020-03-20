Guarda de Vila Velha vai orientar banhista nas praias a ir para casa

Praia de Itaparica com movimento de banhistas nesta sexta-feira (20) Crédito: Ricardo Medeiros

O prefeito de Vila Velha Max Filho , disse que a guarda municipal já está mobilizada para atuar nas praias, para orientar a população a não ir nos balneários da cidade e ficarem em suas casas. Carros com sonorização já estão circulando pelo município alertando os moradores sobre os cuidados para evitar a disseminação do coronavírus.

No início até havia uma desmobilização, mas, as ruas e praias já esvaziaram bastante. A população já entendeu o recado, até por Vila Velha ser o município com o maior número de casos até agora. As pessoas já perceberam que o vírus chegou até nós. Mas, se for preciso, podemos intensificar essa comunicação, conta o prefeito.

Segundo ele, a guarda está atuando principalmente em feiras livres, para evitar aglomeração de consumidores nos locais. Ele afirma que é importante este tipo de mercado, por ser a céu aberto e por ser uma alternativa aos supermercados para aqueles que estão buscando abastecer suas casas. A população está sendo orientada a só sair de casa em casos de real necessidade, explica.

Vila Velha já registrou sete casos confirmados de coronavírus, além de 163 casos suspeitos, segundo boletim da Secretaria de Saúde, divulgado na última sexta-feira (19).