Guarda de Vila Velha vai orientar banhista nas praias a ir para casa

O prefeito de Vila Velha, Max Filho, disse que a guarda municipal já está mobilizada para atuar nas praias, para orientar a população a não ir nos balneários da cidade e ficarem em suas casas. Carros com sonorização já estão circulando pelo município alertando os moradores sobre os cuidados para evitar a disseminação do coronavírus.
No início até havia uma desmobilização, mas, as ruas e praias já esvaziaram bastante. A população já entendeu o recado, até por Vila Velha ser o município com o maior número de casos até agora. As pessoas já perceberam que o vírus chegou até nós. Mas, se for preciso, podemos intensificar essa comunicação, conta o prefeito.
Segundo ele, a guarda está atuando principalmente em feiras livres, para evitar aglomeração de consumidores nos locais. Ele afirma que é importante este tipo de mercado, por ser a céu aberto e por ser uma alternativa aos supermercados para aqueles que estão buscando abastecer suas casas. A população está sendo orientada a só sair de casa em casos de real necessidade, explica.
Vila Velha já registrou sete casos confirmados de coronavírus, além de 163 casos suspeitos, segundo boletim da Secretaria de Saúde, divulgado na última sexta-feira (19).