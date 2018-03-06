Água da chuva derruba muro e arrasta família dentro de casa em Vitória

Geisiane perdeu parte dos móveis e dos eletrodomésticos Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória

Um muro caiu dentro do quintal de uma casa no bairro Mário Cypreste, em Vitória, na noite desta segunda-feira (6) após as chuvas que atingiram o Estado. A água, que desceu do Morro Alagoano, foi direto para a residência de uma moradora. A residência fica atrás do Sambão do Povo.

A água da chuva foi acumulando e, por volta das 21h30, o muro não aguentou e caiu sobre a área da casa da massoterapeuta Geisiane Laiber, 24 anos. Móveis, eletrodomésticos e roupas foram danificados.

"Foi muito rápido. A gente só ouviu o barulho e a água entrou com tudo. Eu consegui abrir o cadeado para minha avó ir para o quintal. Eu fiquei presa e, com a força da correnteza, não consegui abrir. Foi muito difícil abrir a porta. A água estava na altura da cintura dentro de casa", relatou à Rádio CBN Vitória.

ARRASTADOS PELA ÁGUA DA CHUVA

Segundo a massoterapeuta, quando ela conseguiu abrir a porta, a força era tão grande que chegou a arrastar a avó dela com o filho de três anos, que estava no colo. "Ela só conseguiu sair para fora, mas não tinha como passar por causa dos entulhos. Os vizinhos tiraram ela com a criança. Na hora fiquei desesperada", detalhou.

Geisiane relata que perdeu tudo e agora vai ter que recomeçar do zero. Ela mora apenas com a avó e o filho de três anos. "Tiramos na correria apenas algumas roupas, mas não consegui tirar mais nada. Eu não consegui dormir até agora. É complicado. Só eu, minha vó e meu filho e não sei nem por onde recomeçar. Vou ter que ir do início, do chão que foi arrancado, até as coisas que vou ter que comprar de novo", disse, chorando.

DEFESA CIVIL

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno, a casa aparentemente não teve danos estruturais. A água subiu muito atrás do muro e ficou represada. Apesar do problema, a casa aparentemente não teve danos estruturais, mas a família terá que fazer uma limpeza antes de voltar. Nossas equipes estão no local avaliando a situação, completou o coordenador.

ACUMULADO NA GRANDE VITÓRIA

Em Vitória, nas últimas 24 horas, foram 34,56 mm de chuva. O município foi o quarto com mais chuvas. Vila Velha foi a cidade que mais registrou chuvas nesta segunda-feira (5) na Grande Vitória e a segunda em todo o Estado. Foram 62,4 mm nas últimas 24 horas, segundo boletim da Defesa Civil estadual.

De acordo com a Defesa Civil Municipal de Vila Velha, não há nenhum desabrigado ou desalojado até o momento e não houve ocorrências graves registradas. Os bairros que mais sofreram com alagamentos, no entanto, foram Rio Marinho, no limite com Cariacica, Itapoã, Santa Mônica e Jaburuna.

Alegre, no Sul do Estado, foi o município que registrou mais chuvas em todo o Espírito Santo, ainda segundo a Defesa Civil Estadual, com 71,59 mm nas últimas 24 horas.

Cariacica foi o terceiro município com mais chuvas nas últimas 24 horas e o segundo na Grande Vitória. Foram 44,5 mm, seguido por Vitória, que teve 34,56 mm, Viana, com 30,25 mm e Guarapari, com 19,53 mm, no total.

CONFIRA OS ACUMULADOS ATÉ O INÍCIO DA MANHÃ

- Alegre (71,59 mm)

- Vila Velha (62,4 mm)

- Cariacica (44,25 mm)

- Vitória (34,56 mm)

- Viana (30,25 mm)

- Guarapari (19,53 mm)

- Guaçuí (18,61 mm)

- Anchieta (18,29 mm)

- Santa Teresa (14,76 mm)

- Santa Leopoldina (12,22 mm)