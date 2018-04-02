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Manifestação

Grupo protesta no pedágio da Terceira Ponte e pede por prisão de Lula

O ato foi divulgado por meio de um cartaz no Facebook do Movimento Brasil Livre

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 19:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 19:50
Os organizadores do evento já estão no local com cartazes e carro de som Crédito: Fernando Madeira
Um pequeno grupo de manifestantes se concentra para realizar protesto organizado pelo Movimento Brasil Livre (MBL) no final da tarde desta segunda-feira (2) na Praça do Pedágio, em Vitória. 
O bordão do protesto é "todos contra a vergonha do STF e a favor da prisão de Lula e todos os condenados em segunda instância". O julgamento do habeas corpus solicitado pelo ex-presidente Lula será analisado nesta quarta-feira (4) e o ato é para pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para o julgamento a respeito de prisões após condenação em segunda instância. 
Até o momento desta publicação, às 18 horas, a divulgação do ato, que foi convocado pelo Facebook por meio de um cartaz, foi compartilhado por 34 perfis. Em um comentário, o MBL diz que nesta terça (3), também haverá manifestação e que nesta segunda-feira (2) a intenção é realizar um 'esquenta'.
Com um microfone, a coordenadora do MBL, Raquel Gerde, convoca os motoristas que passam pelo local para participar do ato desta terça (3). Em um trio elétrico do grupo, também tocam músicas ironizando o ex-presidente Lula. A intenção do grupo é sair da Praça do Pedágio às 19h30 com o trio em direção a Camburi para convocar mais gente para o ato desta terça.
Viaturas da Polícia Militar estão no local acompanhando o ato. A Rodosol informou que nenhuma via foi interditada pelos manifestantes e que o trânsito congestionado no local é por conta do horário de pico.

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