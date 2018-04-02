Grupo protesta no pedágio da Terceira Ponte e pede por prisão de Lula

Os organizadores do evento já estão no local com cartazes e carro de som Crédito: Fernando Madeira

Um pequeno grupo de manifestantes se concentra para realizar protesto organizado pelo Movimento Brasil Livre (MBL) no final da tarde desta segunda-feira (2) na Praça do Pedágio, em Vitória.

O bordão do protesto é "todos contra a vergonha do STF e a favor da prisão de Lula e todos os condenados em segunda instância". O julgamento do habeas corpus solicitado pelo ex-presidente Lula será analisado nesta quarta-feira (4) e o ato é para pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para o julgamento a respeito de prisões após condenação em segunda instância.

convocado pelo Facebook por meio de um cartaz, foi compartilhado por 34 perfis. Em um comentário, o MBL diz que nesta terça (3), também haverá manifestação e que nesta segunda-feira (2) a intenção é realizar um 'esquenta'. Até o momento desta publicação, às 18 horas, a divulgação do ato, que foi, foi compartilhado por 34 perfis. Em um comentário, o MBL diz que nesta terça (3), também haverá manifestação e que nesta segunda-feira (2) a intenção é realizar um 'esquenta'.

Com um microfone, a coordenadora do MBL, Raquel Gerde, convoca os motoristas que passam pelo local para participar do ato desta terça (3). Em um trio elétrico do grupo, também tocam músicas ironizando o ex-presidente Lula. A intenção do grupo é sair da Praça do Pedágio às 19h30 com o trio em direção a Camburi para convocar mais gente para o ato desta terça.