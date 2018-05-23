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Reta da Penha

Grupo protesta contra aumento de gasolina em Vitória

Cerca de 15 veículos, entre vans e ônibus, estiveram no local

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 00:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 00:40
Grupo faz protesto em Vitória Crédito: Aleckson Rocha Pinheiro | Internauta
Um grupo de empresários do ramo de transporte fez protesto em frente à sede da Petrobras, na Reta da Penha, em Vitória, na noite desta terça-feira (22), devido aos consecutivos aumentos no valor dos combustíveis. Cerca de 15 veículos estiveram no local. 
O empresário Aleckson Rocha Pinheiro, de 39 anos  que é um dos organizadores do evento  disse à reportagem do Gazeta Online que está sendo prejudicado pelo alto custo dos combustíveis. "Queremos uma resposta do governo sobre esses preços abusivos", disse.
Por volta das 21h55, os manifestantes encerraram o ato. 
VÍDEO:
 
 

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